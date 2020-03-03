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國產Model 3實際配置與資料不符 Tesla︰深表歉意 會免費更換

金融經濟 18:48 2020/03/03

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有車主指出，中國製Model 3的控制器型號報備資料，與實際型號有出入。

上海Tesla工廠自去年底起陸續交貨，惟最近網上有消息指，其國產Model 3的整車控制器型號的報備資料，與實際型號不符。Tesla最新表示，注意到有車主反映其車輛控制器硬體代碼，與環保信息隨車清單上標註不一致。該公司稱是「基於供應鏈狀況」而改配，隨着產能以及供應鏈恢復，會為車主免費更換。

有車主在網上發文指，Model 3的整車控制器型號為Hardware 2.5（1483112），但在所購車型的《電動車環保信息隨車清單》上，報備資料卻顯示硬件型號為Hardware 3.0（1462554），與實裝並不一致。據內地《易車》報道，目前已有400位車主對Tesla電話投訴。

Tesla表示，上海超級工廠於2月10日開始復工復產「期間基於供應鏈狀況，一部分標準續航升級版Model 3安裝的硬體為Hardware2.5。」

隨着產能以及供應鏈恢復，將按計劃陸續為控制器硬體為Hardware2.5中國製造標準續航升級版Model 3的車主，提供免費更換Hardware3.0的服務「請有更換需求的用戶，通過特斯拉服務中心預約，敬請耐心等待。」

Tesla續指，其初衷是希望能在滿足消費者安全和使用需求的前提下，儘快提供產品。對於部分熱愛Tesla的車主因此而產生的困擾深表歉意和理解，在目前的狀況下，公司也在積極採取各種措施，來確保供應鏈以及交付及時。

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