【美國減息】冰島再減息半厘　環球央行救市措施一文看清

新冠肺炎（又稱武漢肺炎）疫情在全球不斷蔓延，拖累環球股市大跌，聯儲局兩周內兩次緊急減息，合共減息1.5厘。經濟合作發展組織（OECD）此前警告，新冠肺炎疫情將拖累全球經濟陷入金融危機以來最嚴峻的衰退。市場預料環球央行將聯手減息救市，各國會作甚麼應對措施，下文一文看懂。

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冰島減息半厘

【更新時間3月18日16︰30】

冰島央行突然宣布再減息半厘，將指標利率由2.25厘下調至1.75厘。冰島央行上周三宣布減息半厘，意味約一周兩度減息共1厘。

波蘭減息半厘

【更新時間3月17日23︰08】

波蘭央行宣布，將基準利率下調50個基點至1厘，銀行直接融資利率下調100個基點至1.5厘，再貼現利率亦由1.75厘降至1.05厘。

土耳其減息1厘

【更新時間3月17日20︰50】

土耳其央行舉行緊急會議，決定減息1厘，將其關鍵利率由10.75厘，降至9.75厘。

央行聲明指出，原定於周四（19日）才舉行的貨幣政策委員會會議提前進行，會議討論了新冠肺炎疫情對經濟和金融的影響。

法國斥450億救市

法國財長勒梅爾表示，將動用450億歐元應對新冠肺炎疫情對經濟帶來的衝擊。

越南減息

【更新時間：3月17日09：25】

越南央行宣布將貼現率下調50個基點至3.5厘。

卡塔爾、約旦減息

【更新時間：3月17日09：25】

卡塔爾央行下調存款利率50個基點至1厘，下調貸款利率100個基點至2.5厘，下調回購利率50個基點至1厘。

約旦央行宣布將基準利率下調1厘。

沙特減息0.75厘

【更新時間：3月16日19：40】

沙特阿拉伯央行宣布，將回購利率及逆回購利率一同下調75個點子。

韓國央行減息半厘

【更新時間：3月16日15：50】

韓國央行減息半厘，新利率見0.75厘。

日本央行加碼6萬億日圓入市買ETF

【更新時間：3月16日13：00】

日本央行周一（16日）召開貨幣政策會議，推出更多量化寬鬆措施救市。日本央行維持息率不變，但提高ETF年度購買目標；採取進一步量化寬鬆行動；調整企業債、商業債券購買規模。在新的量化寬鬆政策下，今年6萬億日圓的ETF購買目標將會翻倍至12萬億日圓。

【量化寬鬆】日本央行維持利率不變 加碼6萬億日圓入市買ETF

新西蘭央行減息四分三厘

【更新時間：3月16日12：00】

新西蘭央行周一（16日）亦宣布減息0.75厘，將指標利率由1厘減至0.25厘，將維持有關水平最少12個月，並同意若需要進一步刺激措施，會傾向針對該國國債進行大規模資產購買計劃，多於進一步減息。

【澳元紐元】新西蘭大幅減息 澳元紐元急跌逾1%紐元跌穿4.7算

6大央行聯手確保美元流動性

美國聯儲局第二次緊急減息

【更新時間：3月16日06：00】

聯儲局再緊急大幅減息1厘，聯邦基金目標利率降至0至0.25厘，是不足兩星期內第2度緊急減息。聯儲局同時重啟量化寬鬆措施，規模多達7000億美元，包括重啟債券購買計劃及其他在金融危機時期採用的工具，以應對新型冠狀病毒問題。

儲局再度緊急減息1厘 重啟量寬7000億美元

歐洲央行

歐洲央行宣布維持利率不變，但增加購買1200億歐元的淨資產，直至2020年底。歐洲央行宣布推出4大措施，包括為銀行提供額外長期貸款，以增加流動性；為定向長期再融資計劃提供更好的條款；針對私人市場，增加購買1,200億歐元的淨資產，直至2020年底；考慮減低對銀行的資本要求，包括容許銀行降低資本充足率。

挪威央行減息半厘

挪威央行減息以提供流動性；並已準備好進一步降息；貨幣政策和金融穩定委員會一致通過此次降息決定。

冰島減息半厘

冰島央行為應對新冠肺炎疫情，宣布下調基準利率50點子至2.25厘。冰島央行同時將存款準備金率由1%下調至零，以紓緩銀行業的流動性。

英國減息半厘

英倫銀行為對抗新冠肺炎疫情對經濟衝擊，宣布下調基準利率50點子至0.25厘，是繼美國之後緊急減息。

加拿大減息半厘

加拿大央行（Bank of Canada）周三在議息會議決定減息0.5厘，至1.25厘，減息力度與聯儲局相同。

加拿大央行在聲明指，新型冠狀病毒肺炎疫情對加拿大和全球經濟前景構成嚴重的負面衝擊，於是當局決定採取行動回應。

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中國：7省推25萬億人幣基建項目

中國各省均密集推出今年重點項目的投資計劃，單計雲南、河南、福建、四川、重慶、陝西及河北7個省市已涉近25萬億人民幣。

7省市總投資金額據報合共近25萬億元，當中3.5萬億元項目計劃在今年內完成。項目涉及鐵路、公路、跨境電網、智能電網及5G網絡覆蓋等。

由中銀保監、人民銀行、發展改革委、工業和信息化部、財政部近日聯合印發《關於對中小微企業貸款實施臨時性延期還本付息的通知》，對中小微企業貸款實施臨時性延期還本付息。

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馬來西亞︰減息0.25厘 10年來最低

馬來西亞中央銀行宣布，將其關鍵利率下調25點子至2.5%，至10年來的最低水平，以減少新冠病毒爆發對出口和旅遊業的影響。

該行的貨幣政策委員會表示，病毒的爆發將對馬來西亞的經濟造成壓力，尤其是在今年第一季度。

澳洲：率先減息0.25厘

澳洲央行於3月3日率先宣布減息0.25厘，指標利率減至0.5厘歷史新低，以應對疫情衝擊。澳洲央行又稱，已準備好進一步放寬貨幣政策。

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