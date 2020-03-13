【歐央放水】挪威央行減息半厘並預期加碼　環球央行救市措施一文看清

新冠肺炎（又稱武漢肺炎）疫情在全球不斷蔓延，拖累環球股市大跌，聯儲局罕有地在議息會議前出手，美國大舉減息半厘。經濟合作發展組織（OECD）周一警告，新冠肺炎疫情將拖累全球經濟陷入金融危機以來最嚴峻的衰退。市場預料環球央行將聯手減息救市，除了美國減息半厘，各國會作甚麼應對措施，下文一文看懂。

歐洲央行

歐洲央行宣布維持利率不變，但增加購買1200億歐元的淨資產，直至2020年底。歐洲央行宣布推出4大措施，包括為銀行提供額外長期貸款，以增加流動性；為定向長期再融資計劃提供更好的條款；針對私人市場，增加購買1,200億歐元的淨資產，直至2020年底；考慮減低對銀行的資本要求，包括容許銀行降低資本充足率。

挪威央行減息半厘

挪威央行減息以提供流動性；並已準備好進一步降息；貨幣政策和金融穩定委員會一致通過此次降息決定。

冰島減息半厘

冰島央行為應對新冠肺炎疫情，宣布下調基準利率50點子至2.25厘。冰島央行同時將存款準備金率由1%下調至零，以紓緩銀行業的流動性。

英國減息半厘

英倫銀行為對抗新冠肺炎疫情對經濟衝擊，宣布下調基準利率50點子至0.25厘，是繼美國之後緊急減息。

加拿大減息半厘

加拿大央行（Bank of Canada）周三在議息會議決定減息0.5厘，至1.25厘，減息力度與聯儲局相同。

加拿大央行在聲明指，新型冠狀病毒肺炎疫情對加拿大和全球經濟前景構成嚴重的負面衝擊，於是當局決定採取行動回應。

相關文章：【環球放水】加拿大央行減息0.5厘 加元偏軟

美國聯儲局宣布減息半厘 今年或減息1厘

聯儲局宣布減息半厘，主要因「新冠肺炎疫情令經濟活動承受不斷變化的風險」。聯儲局原於3月18日才舉行議息會議。現時突發減息後，基準利率為1至1.25厘。聯儲局減息後，美股先升再倒跌，究竟港股能否受惠於美國減息？

分析認為，儲局突然減息半厘，不僅時間令人意外，幅度也超越市場預期，但另一邊廂，今次減息之狠，或許證明了美國經濟不如大家所想般強勁。港股縱然可以上升，但上升力度恐不如預期。

對上一次聯儲局在兩次會議之間緊急減息，要追溯至2008年10月8日，當時雷曼兄弟倒閉不久，聯儲局即減息0.5厘。

早前根據CME FedWatch的利率期貨顯示，市場料本月中的聯儲局議息會議，局方重手減息半厘的機會達百分之百。另外，高盛經濟師預期，聯儲局有可能會於3月17日至18日議息會議前大幅減息，以挽救經濟。

市場預料，美國今年減息幅度將達1厘。據Fedwatch顯示，截至12月，預期儲局聯儲基金利率目標全年減息最少1厘，減至0.5厘至0.75厘（現為1.5厘至1.75厘）以或下的機會逾7成。

中國：7省推25萬億人幣基建項目

中國各省均密集推出今年重點項目的投資計劃，單計雲南、河南、福建、四川、重慶、陝西及河北7個省市已涉近25萬億人民幣。

7省市總投資金額據報合共近25萬億元，當中3.5萬億元項目計劃在今年內完成。項目涉及鐵路、公路、跨境電網、智能電網及5G網絡覆蓋等。

由中銀保監、人民銀行、發展改革委、工業和信息化部、財政部近日聯合印發《關於對中小微企業貸款實施臨時性延期還本付息的通知》，對中小微企業貸款實施臨時性延期還本付息。

相關文章：【環球放水？】中港股市齊大升 內銀准中小微企拖數半年

馬來西亞︰減息0.25厘 10年來最低

馬來西亞中央銀行宣布，將其關鍵利率下調25點子至2.5%，至10年來的最低水平，以減少新冠病毒爆發對出口和旅遊業的影響。

該行的貨幣政策委員會表示，病毒的爆發將對馬來西亞的經濟造成壓力，尤其是在今年第一季度。

澳洲：率先減息0.25厘

澳洲央行今日（3日）率先宣布減息0.25厘，指標利率減至0.5厘歷史新低，以應對疫情衝擊。澳洲央行又稱，已準備好進一步放寬貨幣政策。

歐洲央行：必要時調整政策工具

歐洲央行（ECB）周副行長德金多斯（Luis de Guindos）周一表示，新冠肺炎中疫情增加了全球增長前景的不確定性，歐央行已準備必要時調整政策工具，以以應對疫情可能擾亂經濟增長。

英國：採取一切必要措施

英倫銀行稱，正與國際合作夥伴以及英國財政部合作，確保採取一切必要措施紓緩疫情對經濟造成的衝擊，確保金融及貨幣市場穩定。

日本：增加購買資產增市場流動性

日本央行周一（2日）提出回購5000億日圓（約361億港元）政府債券，向市場提供流動性，為期兩周。另外，日央行周一破紀錄斥1024億日圓（約73億港元）買入ETF，創下央行在2010年開始介入股票基金市場以來最大規模。

日本政府下周將宣布第二輪、動用2700億日圓（約200億港元）財政儲備金的緊急計劃，以紓緩疫情對國內的影響，包括向受中小學臨時停課影響的家長提供補貼，以及將進行病毒檢測的費用納入醫療保險的適用範圍。

（第二版新增馬來西亞減息；第三版新增美國減息；第四版加入加拿大減息）

相關文章：

【環球放水？】外電：G7會後聯合聲明 未擬呼籲各國採取額外貨幣及財政政策

【新冠肺炎】G7據報今晚將通電話商討應對疫情 會議由美國牽頭

不計1人1萬 香港另花逾730億元抗疫+紓困 亞洲區最重手