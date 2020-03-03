【全球減息】美國突減息半厘　一文看清環球央行救市措施？（第三版）

新冠肺炎（又稱武漢肺炎）疫情在全球不斷蔓延，拖累環球股市大跌，聯儲局罕有地在議息會議前出手，美國大舉減息半厘。經濟合作發展組織（OECD）周一警告，新冠肺炎疫情將拖累全球經濟陷入金融危機以來最嚴峻的衰退。市場預料環球央行將聯手減息救市，除了美國減息半厘，各國會作甚麼應對措施，下文一文看懂。

美國聯儲局宣布減息半厘 今年或減息1厘

聯儲局宣布減息半厘，主要因「新冠肺炎疫情令經濟活動承受不斷變化的風險」。聯儲局原於3月18日才舉行議息會議。現時突發減息後，基準利率為1至1.25厘。聯儲局減息後，美股先升再倒跌，究竟港股能否受惠於美國減息？

分析認為，儲局突然減息半厘，不僅時間令人意外，幅度也超越市場預期，但另一邊廂，今次減息之狠，或許證明了美國經濟不如大家所想般強勁。港股縱然可以上升，但上升力度恐不如預期。

對上一次聯儲局在兩次會議之間緊急減息，要追溯至2011年9月17日，即「911」事件後不久，聯儲局曾緊急減息0.5厘。而2008年10月8日，當時雷曼兄弟倒閉不久，聯儲局即減息0.5厘。

早前根據CME FedWatch的利率期貨顯示，市場料本月中的聯儲局議息會議，局方重手減息半厘的機會達百分之百。另外，高盛經濟師預期，聯儲局有可能會於3月17日至18日議息會議前大幅減息，以挽救經濟。

市場預料，美國今年減息幅度將達1厘。據Fedwatch顯示，截至12月，預期儲局聯儲基金利率目標全年減息最少1厘，減至0.5厘至0.75厘（現為1.5厘至1.75厘）以或下的機會逾7成。

中國：7省推25萬億人幣基建項目

中國各省均密集推出今年重點項目的投資計劃，單計雲南、河南、福建、四川、重慶、陝西及河北7個省市已涉近25萬億人民幣。

7省市總投資金額據報合共近25萬億元，當中3.5萬億元項目計劃在今年內完成。項目涉及鐵路、公路、跨境電網、智能電網及5G網絡覆蓋等。

由中銀保監、人民銀行、發展改革委、工業和信息化部、財政部近日聯合印發《關於對中小微企業貸款實施臨時性延期還本付息的通知》，對中小微企業貸款實施臨時性延期還本付息。

相關文章：【環球放水？】中港股市齊大升 內銀准中小微企拖數半年

馬來西亞︰減息0.25厘 10年來最低

馬來西亞中央銀行宣布，將其關鍵利率下調25點子至2.5%，至10年來的最低水平，以減少新冠病毒爆發對出口和旅遊業的影響。

該行的貨幣政策委員會表示，病毒的爆發將對馬來西亞的經濟造成壓力，尤其是在今年第一季度。

澳洲：率先減息0.25厘

澳洲央行今日（3日）率先宣布減息0.25厘，指標利率減至0.5厘歷史新低，以應對疫情衝擊。澳洲央行又稱，已準備好進一步放寬貨幣政策。

歐洲央行：必要時調整政策工具

歐洲央行（ECB）周副行長德金多斯（Luis de Guindos）周一表示，新冠肺炎中疫情增加了全球增長前景的不確定性，歐央行已準備必要時調整政策工具，以以應對疫情可能擾亂經濟增長。

英國：採取一切必要措施

英倫銀行稱，正與國際合作夥伴以及英國財政部合作，確保採取一切必要措施紓緩疫情對經濟造成的衝擊，確保金融及貨幣市場穩定。

日本：增加購買資產增市場流動性

日本央行周一（2日）提出回購5000億日圓（約361億港元）政府債券，向市場提供流動性，為期兩周。另外，日央行周一破紀錄斥1024億日圓（約73億港元）買入ETF，創下央行在2010年開始介入股票基金市場以來最大規模。

日本政府下周將宣布第二輪、動用2700億日圓（約200億港元）財政儲備金的緊急計劃，以紓緩疫情對國內的影響，包括向受中小學臨時停課影響的家長提供補貼，以及將進行病毒檢測的費用納入醫療保險的適用範圍。

（第二版新增馬來西亞減息；第三版新增美國減息）

相關文章：

【環球放水？】外電：G7會後聯合聲明 未擬呼籲各國採取額外貨幣及財政政策

【新冠肺炎】G7據報今晚將通電話商討應對疫情 會議由美國牽頭

不計1人1萬 香港另花逾730億元抗疫+紓困 亞洲區最重手