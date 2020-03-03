【全球減息】環球央行聯手抗疫救市　一文看清有咩措施？

▲ 市場預料，聯儲局本月將重手減息半厘。

新冠肺炎(又稱武漢肺炎)疫情在全球不斷蔓延，拖累環球股市大跌。經濟合作發展組織（OECD）周一警告，新冠肺炎疫情將拖累全球經濟陷入金融危機以來最嚴峻的衰退。 市場預料環球央行將聯手減息救市。各國會作甚麼應對措施，下文幫你一文看懂。

美國料重手減息應對 今年或減息1厘

聯儲局本月減息機會升至100%。根據CME FedWatch的利率期貨顯示，市場料本月中的聯儲局議息會議，局方重手減息半厘的機會達百分之百。另外，高盛經濟師預期，聯儲局有可能會於3月17日至18日議息會議前大幅減息，以挽救經濟，

市場預料，美國今年減息幅度將達1厘。據Fedwatch顯示，截至12月，預期儲局聯儲基金利率目標全年減息最少1厘，減至0.5厘至0.75厘（現為1.5厘至1.75厘）以或下的機會逾7成。

中國：7省推25萬億人幣基建項目

中國各省均密集推出今年重點項目的投資計劃，單計雲南、河南、福建、四川、重慶、陝西及河北7個省市已涉近25萬億人民幣。

7省市總投資金額據報合共近25萬億元，當中3.5萬億元項目計劃在今年內完成。項目涉及鐵路、公路、跨境電網、智能電網及5G網絡覆蓋等。

澳洲：率先減息0.25厘

澳洲央行今日(3日)率先宣布減息0.25厘，指標利率減至0.5厘歷史新低，以應對疫情衝擊。澳洲央行又稱，已準備好進一步放寬貨幣政策。

歐洲央行：必要時調整政策工具

歐洲央行(ECB)周副行長德金多斯(Luis de Guindos)周一表示，新冠肺炎中疫情增加了全球增長前景的不確定性，歐央行已準備必要時調整政策工具，以以應對疫情可能擾亂經濟增長。

英國：採取一切必要措施

英倫銀行稱，正與國際合作夥伴以及英國財政部合作，確保採取一切必要措施紓緩疫情對經濟造成的衝擊，確保金融及貨幣市場穩定。

日本：增加購買資產增市場流動性

日本央行周一（2日）提出回購5000億日圓（約361億港元）政府債券，向市場提供流動性，為期兩周。另外，日央行周一破紀錄斥1024億日圓（約73億港元）買入ETF，創下央行在2010年開始介入股票基金市場以來最大規模。

日本政府下周將宣布第二輪、動用2700億日圓（約200億港元）財政儲備金的緊急計劃，以紓緩疫情對國內的影響，包括向受中小學臨時停課影響的家長提供補貼，以及將進行病毒檢測的費用納入醫療保險的適用範圍。

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