【新冠肺炎】幼稚園取消面試　攝影公司5分鐘短片索價千元

新冠肺炎（又稱武漢肺炎）威脅持續，全港中小學及幼稚園停課至4月中，連原訂3月舉行的幼稚園收生程序亦都打亂。有攝影公司就瞄準商機，順勢推出面試短片拍攝服務，5分鐘短片就索價過千元。

疫情影響下，學童已停課個多月，包括國際英文幼稚園（St. Catherine's International Kindergarten）等私立名牌幼稚園，為紓緩退學潮索性大手將學費減半。

除減學費，就連原定的收生計劃都受影響。每年2、3月一般是幼稚園學前預備班（PN班）的面試高峰期，但礙於停課及減少接觸，不少幼稚園決定取消面試，改為家長提交學生短片。

面試短片索價800至1200元不等

不少攝影公司就推出學前班面試拍攝套裝，標榜專業團隊操刀，將學童的日常生活片段組合成故事形式敘述，加入音樂字幕及特別效果，過程中更會指導家長及學童，加入例如自我介紹、親子時間等。

本網在網上查看有關資料，有攝影公司推出面試短片套餐，聲稱聯同資深幼稚園老師及面試官，連策劃及後製服務索價800元至1200元不等，按短片長度收費。

不過，有幼兒教育專家指，以往一直有專業攝影師拍攝入學面試片的造法，但要留意短片會否流於商業化、甚至造作及不自然，最重要是突顯出學童的個性、創意及能力。

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