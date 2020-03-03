中信國際電訊去年多賺5.4% 年內實現澳門5G網絡全覆蓋

中信國際電訊 （01883） 公布，截至去年底止全年純利10.02億元，按年增長5.4%；不計投資物業重估收益升6.1%。主營業務服務收入升3.6%至73.96億元。集團派末期息升7%至15仙，全年派息20仙，按年增長11.1%。以今日收市價2.93元計，現價股息率約6.8厘。

中信國際電訊全日升5%，成交5,559萬元。

財務總裁李炳智表示，預期今年年中開始在澳門提供5G服務，年底實現澳門5G網絡全覆蓋，近期疫情爆發令5G建設進度推遲1至2周，但整體影響不大。行政總裁蔡大為補充指，集團過去數年資本開支在4至5億元水平，今年因5G可能有增加，但幅度不會太大。

去年服務收入升3.6%

集團收入為90.14億元，其中電信服務收入升3.6%至73.96億元。主席辛悅江稱，新冠肺炎（武漢肺炎）疫情令遊客減少，影響集團漫遊業務收入，惟若疫情在4月受控，相信下半年可彌補相關經濟收入損失

辛悅江指，集團要以中國大陸市場為基礎，以港澳為基地和橋樑，加快向國際市場拓展和覆蓋，同時今年要積極做好5G網絡建設和施工，澳門電訊年內要建好5G網絡並投入商用，推動5G成為社會信息流的主動脈。

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