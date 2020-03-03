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【新冠肺炎】多國疫情蔓延 Strategy Analytics再下調全球及中國智能手機出貨量預測

金融經濟 12:48 2020/03/03

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Strategy Analytics預計，今年全球手機出貨量較疫情前的預測少10%，中國則較預期減少15%。

多個國家新冠肺炎（武漢肺炎）疫情升級，市場調查機構Strategy Analytics再度下調今年全球及中國智能手機出貨量的預測，指中國的疫情雖然有改善，但其他國家例如韓國、日本，意大利及伊朗等疫情則正在惡化。

Strategy Analytics指出，若2月至3月是恐慌及恐懼的高峰期，疫情在4月或5月受控，估計今年全球手機出貨量較疫情前的預測少10%，中國市場則較預期減少15%，同時所有地區的智能手機出貨量將錄得按年下跌，惟相信下半年將有適度恢復。

此前，該機構料全球智能手機出貨量將較預期少2%，中國市場則較預期少5%

不過，若疫情持續至4月或5月後，股市進一步暴跌，Strategy Analytics指將為行業帶來更大的損失，全球手機出貨量亦會下跌超過10%。

該機構建議，終瑞廠商、營運商及供應鏈應採取更多新的舉措刺激消費者網購的意欲，以緩解疫情對綫下的衝擊。

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責任編輯：袁諾曦

疫情 中國市場 行業 肺炎 武漢肺炎 智能手機 新冠肺炎

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