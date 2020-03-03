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救經濟必先救信心 全球協調救市合時（訂戶專享）

金融經濟 18:02 2020/03/03

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美股周一強勁反彈，市場熱炒全球央行減息放水外，全球大國協調以財政政策救市，亦加入了投資者的願望清單。周一晚市場已傳出七大工業國（G7）財長將於周二開會，商討應對新冠肺炎疫情，協調救市之說在美股時段不斷發酵。

...

欄名 : 交易講場

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