救經濟必先救信心 全球協調救市合時（訂戶專享） 金融經濟 18:02 2020/03/03 分享： 美股周一強勁反彈，市場熱炒全球央行減息放水外，全球大國協調以財政政策救市，亦加入了投資者的願望清單。周一晚市場已傳出七大工業國（G7）財長將於周二開會，商討應對新冠肺炎疫情，協調救市之說在美股時段不斷發酵。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 減息救市成定局 救得了股市救不了經濟（訂戶專享） 2020/03/02 減息救市成定局 救得了股市救不了經濟（訂戶專享） 散戶連日護盤 「千人操」是吉是凶?（訂戶專享） 2020/02/28 散戶連日護盤 「千人操」是吉是凶?（訂戶專享） 疫情全球擴散 供應鏈威脅再升級（訂戶專享） 2020/02/27 疫情全球擴散 供應鏈威脅再升級（訂戶專享） 美股捲完美風暴 倒迫減息壓力大（訂戶專享） 2020/02/26 美股捲完美風暴 倒迫減息壓力大（訂戶專享） 疫情日韓急擴散 全球衰退憂慮升温（訂戶專享） 2020/02/24 疫情日韓急擴散 全球衰退憂慮升温（訂戶專享） 美股 財政政策 疫情 經濟衰退 減息 武漢肺炎 新冠肺炎 國際貨幣基金組織 世界銀行 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入