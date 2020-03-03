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Galaxy S20南韓首日銷情欠佳　銷量僅佔前代一半

科技 12:20 2020/03/03

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三星今年首個發佈的旗艦系列Galaxy S20，最近正式在韓國開賣，有外媒指，唯受到新冠肺炎COVID-19（武漢肺炎）影響，Galaxy S20首日的銷售成績，遠低於去年Galaxy S10系列的銷量。

三星今年首個發佈的旗艦系列Galaxy S20，最近正式在韓國開賣，有外媒指，唯受到新冠肺炎COVID-19（武漢肺炎）影響，Galaxy S20首日的銷售成績，遠低於去年Galaxy S10系列的銷量。

據《韓國先驅報》報道，南韓於上周四正式推出Galaxy S20系列手機，首日開賣只售出約70,800部手機，對比上一代Galaxy S10系列首日售出14萬部，Galaxy S20銷量僅佔前代的一半。據消息人士指，其主要原因是近月韓國受到疫情影響，實體店舖的消費人數減少，手機折扣亦大幅下降，因此在很大程度上影響Galaxy S20銷售。

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Galaxy S20旗艦系列本月於三藩市推出，分別設有S20，S20 Plus及S20 Ultra三款型號。普通S20版本售價為124.8萬韓幣（約8,279港元），S20 Plus價格為135萬韓幣（約8,956 港元），最高配置的S20 Ultra版本售價159萬韓元（約10,548港元）。

責任編輯：李寶如

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