【澳洲疫情】澳洲推「生物安全法」 限疑似患者活動範圍

新型冠狀病毒肺炎新冠肺炎（武漢肺炎）持續，澳洲是最先對邊境進行限制的國家之一，而周日出現首宗死亡病例。澳洲司法部長表示，澳洲將使用鮮為人知的「生物安全法」（biosecurity law），來限制懷疑患有新冠肺炎人士的活動範圍。

▲ 「生物安全法」 於2015年制定，甚少在澳洲農業部門以外使用。

澳洲司法部長周二（3日）波特（Christian Porter）稱，澳洲將擴大使用「生物安全法」，該法律可把某些地方定為限制禁區，或把疑似患者拘留於家中。

波特對澳洲廣播公司（ABC）稱：「根據生物安全法，您可以防止某些人進出特定地方。例如舉行大型體育賽事時，民眾彼此之間距離非常接近，因此在這樣的場所，傳播疾病的風險很高。」

該法律於2015年制定，甚少在澳洲農業部門以外使用。生物安全法最初定義的一系列預防措施，旨在減少農作物、牲畜、基因改造生物被疾病感染。

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澳洲醫務總監表示，由於日本和南韓全面爆發新冠肺炎，現在已經不再可能完全阻止新冠肺炎患者進入澳洲境內。

澳洲周一（2日）首次發現社區傳染病例，新南威爾士州衛生部長哈扎德（Brad Hazzard）稱，一名53歲的醫護人員被診斷出感染了新冠肺炎。這名受感染的男子一直在新南威爾士州，而且三個月沒有出國旅行。新南威爾士州衛生部門已經開始工作，找尋他被傳播的方式。

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責任編輯：曾子龍