【伊朗疫情】哈梅內伊顧問死亡 世衛職員也確診

▲ 【伊朗新冠肺炎疫情】最高領袖哈梅內伊顧問死亡 世衛職員也確診

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，伊朗再出現死亡病例。伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的1名顧問確診新冠肺炎，並搶救無效死亡。另外，1名世界衛生組織（WHO）駐伊朗的職員亦確診新冠肺炎。

中東沙特及約旦失守 首現確診

西班牙齊齊吻耶穌像 疫情下堅持傳統

伊朗國家廣播電台周一（2日）宣布，71歲的米爾穆哈馬迪（Mohammad Mirmohammadi）死亡。米爾穆哈馬迪為伊朗權宜委員會（Expediency Council）的成員，主要為最高領袖哈梅內伊提供建議。

世衞總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)周一表示，世衛駐伊朗小組的1名職員進行病毒檢測，確診新冠肺炎。譚德塞指，該名職員是患有輕微症狀（mild disease）。

【歐洲疫情分佈】意大利確診2000 佔90%死

「避開人群就是救命」日本專家指年輕人無意中播毒

曾任伊朗駐梵蒂岡大使的81歲教士Hadi Khosroshahi，上周亦因患新冠肺炎病逝。另外，負責伊朗政府新冠肺炎病毒工作組的女副總統埃卜特卡爾（Masoumeh Ebtekar），早前確診感染新型冠狀病毒，她本身是免疫學學者。

伊朗成為中東地區的疫情重災區。伊朗衛生部副部長雷西（Alireza Raisi）表示，新冠肺炎病毒由上周截至3月2日，於伊朗出現1,501宗確診病例，導致最少66人死，291人則康復。

【美國疫情分佈】確診破百2死變6死 全在華盛頓州

專家：新冠肺炎 恐已於美國傳播6周

【國際疫情總覽 最新消息】

責任編輯：鄭錦玲