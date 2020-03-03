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西班牙教友齊齊吻耶穌像 疫情下堅持宗教傳統

環球社會熱點 11:22 2020/03/03

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【新冠肺炎歐洲疫情】西班牙教友齊齊吻耶穌像 疫情下堅持宗教傳統（資料圖片）

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，多地天主教會已宣布停止彌撒，包括香港及南韓等，但在疫情影響相對細的西班牙，公開彌撤如常進行，更按天主教傳統，舉行親聖像儀式（besapiés）。虔誠信友集體親吻耶穌基督聖像，情況令人擔心。

法國促民眾停止輕吻 減少社交接觸

【歐洲疫情分佈】意大利確診2000 佔90%死

西班牙最新感染數字約為100多宗，暫時沒有死亡個案，比意大利、南韓等國輕微，民眾防疫意識薄弱。西班牙傳媒報道，當地教堂剛過去周末如常舉行親聖像儀式。

親聖像儀式歷史悠久，具重要宗教意義，全體信眾集體輪流親吻或觸摸耶穌聖像，一般在吻同一位置，通常是聖像足部。

專家：新冠肺炎 恐已於美國傳播6周

「避開人群就是救命」日專家指年輕人無意中播毒

成千上萬信徒，在教堂親吻同一聖像，吸入他人遺留在聖像上的唾液幾乎不能避免，新冠肺炎疫症開始在當地傳揚之際，無疑是高危動作，教友隨時中招。

報道指，當局未有因新冠肺炎疫情採取得特別衛生措施，儀式與平日一樣，有專人在教友親吻過的位置，以乾布抹拭，部分教堂或會使用消毒液，情況令人擔心。

【國際疫情總覽 最新消息】

在馬德里市中心的梅迪納塞利耶穌聖殿（Basílica de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli），每年3月首周五都會舉行大型宗教活動，其間將有親聖像儀式，西班牙王室成員亦會派人參與。據報活動未有取消，本周五如常舉行。

伊朗哈梅內伊顧問死亡 世衛職員也確診

搶廁紙無分國界 加拿大恐慌蔓延

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