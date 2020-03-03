互聯網醫療納入醫保基金支付範圍 阿里健康飆12%創新高

▲ 內地擬將互聯網醫療機構納入醫保基金支付範圍，推動相關股份揚升。

國家醫保局、國家衛生健康委日前聯合印發《關於推進新冠肺炎疫情防控期間開展互聯網+醫保服務的指導意見》，內容提到 對符合要求的互聯網醫療機構為參保人提供的常見病、慢性病線上複診服務，各地可依規納入醫保基金支付範圍。受消息刺激，阿里健康 （00241） 股價飆升逾12%，高見16.54元，創上市新高；平安好醫生 （ 01833 ） 亦升6%，報 80.4元。

據有關公告內容，互聯網醫療機構為參保人在線開具電子處方，線下採取多種方式靈活配藥，參保人可享受醫保支付待遇。 醫保部門加強與互聯網醫療機構等的協作，診療費和藥費醫保負擔部分在線直接結算，參保人如同在實體醫院刷卡購藥一樣，僅需負擔自付部分。 為防止出現虛構醫療服務等違規行為，當局亦要求落實線上實名制就醫和處方審核等措施，確保醫保基金安全。

下一步，國家醫保局將會同國家衛生健康委，密切關注指導、及時總結各地的做法，將更多符合條件的「互聯網+醫療服務」納入醫保支付範圍，支持定點醫藥機構提供「不見面」就醫購藥服務。

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