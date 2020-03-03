【口罩供應】「一合口罩」2點半預售2.3元1個　5月未能生產將退款(附預售網址+更新）

▲ 「一合口罩」在Facebook官網公布最新預售詳情。

新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19）疫情持續，口罩供應緊張，港府支助港企生產口罩。生產商「一合口罩」正設立生產線，預計4月正式投產，5月完成首批生產，每盒設有30個，現時開始預售。為了有更多港人能夠受惠，每人只能下單一次。

14:37更新

一合口罩開賣即快速派完籌，回覆本報查詢時表示，正處理中。



「一合口罩」在Facebook官網公布售價，一盒口罩的售價為68元。市民選購時更可訂慈善套裝，即購買一盒口罩同時，交由該公司轉贈口罩予有需要人士，套裝分有138元（一盒口罩和捐贈一盒口罩），以及有268元（兩盒口罩和捐贈兩盒口罩）。付款方法分別有PayMe、信用卡、Apple Pay 及 Google Pay。

▲ 「一合口罩」的盒裝設計圖。（一合口罩Facebook專頁截圖）

另外，產品預購結束後，將無法接受取消或修改訂單，或因個人原因而提出的產品交換/退款/退貨。不過，倘若該公司的產品未能在今年5月24日生產，市民可選擇退款或繼續等候。若需要退款，預訂金額如數於今年5月30日或以前全數退回付款帳戶，並不會收取任何手續費。

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責任編輯：馬意文