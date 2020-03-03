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【中東疫情】沙特及約旦失守 現首宗新型肺炎確診

環球社會熱點 10:37 2020/03/03

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新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情蔓延，一直未有確診個案的沙特阿拉伯和約旦相繼失守。沙特阿拉伯周一（2日）確認，一名沙特公民對新冠病毒測試呈陽性反應，證實患病確診，正接受隔離。另外，約旦當局則指一名從意大利回國的約旦公民確診。

沙特阿拉伯衛生部周一稱，在沙特阿拉伯的首宗新型肺炎個案，患者是一名沙特公民，他從伊朗經巴林回國。該患者目前正在醫院接受隔離。衛生部補充，所有與患者接觸過的人士，已抽取他們的樣本，正在進行測試。

沙特阿拉伯早前已採取預防措施，以防止新冠肺炎由鄰國傳入，例如暫時中止伊斯蘭教徒的朝覲和部分國家的旅遊簽證。

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沙特阿拉伯衛生部稱，在鄰國巴林，再有兩人被診斷出患有新冠肺炎，分別是一名巴林婦女和一名沙特男子，他們均報稱從伊朗直飛巴林，兩人已被隔離。巴林累計確診達49宗。

另外，約旦國家通訊社報道，首例冠狀病毒患者是一名從意大利回國的男子。約旦衛生部長賈伯（Saad Jaber）表示，該男子為約旦公民，最近兩周，乘坐一架載有約100名乘客的飛機回國。這名男子在家中被隔離，已對他的行動進行嚴格控制，他的情況處於穩定狀態。賈伯補充，另一名約旦人懷疑確診，正在接受密切觀察。

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責任編輯：曾子龍

 

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