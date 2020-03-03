受惠星搶購潮 阿里東南亞電商Lazada訂單激增3倍

▲ 新加坡本地超市連鎖店NTUC FairPrice稱，自政府上調疫情警示級別後，網上需求急增。

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情在全球擴散，不少國家均出現日用品搶購潮。雖然新加坡貿易和工業部長陳振聲嘲諷新加坡人不要學香港「低能地」搶廁紙，但當地的搶購潮仍持續，阿里巴巴 （09988） 旗下東南亞電商公司Lazada表示，新加坡因疫情出現短暫恐慌，其雜貨網店RedMart更出現前所未有的需求。

新加坡超級市場出現日用品搶購潮，Lazada新加坡行政總裁James Chang指出，新加坡於2月7日提高疫情警示級別時，RedMart訂單急增，訂單數目是每周平均水平約4倍，令RedMart客戶一度要等超過1周才能收取貨品。

「當時食品必需品訂單增加4至10倍，紙類製品則增加3.5至5倍，個人護理和家庭清潔用品增加2至6倍。」Chang稱，現時公司已增強配送能力，送貨情况回復正常，客戶3天內就可收取貨品。

新加坡本地超市連鎖店NTUC FairPrice亦稱，自政府上調疫情警示級別後，網上需求急增，每日送遞設施的產能幾近用盡，較2019年12月最繁忙的月份還要多。快遞業務Ninja Van指，2月份送遞藥物與健康護理相關的包裹數量，按月激增近兩倍。

相關文章：【武漢肺炎】搶購潮未停 謝峰：中央及港府會確保供港日用品和食品維持正常

【武漢肺炎】搶廁紙後 樽裝水成最新搶購目標