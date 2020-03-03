道指期貨約升50點　夜期跌逾160點（不斷更新）

▲ 道指期貨承接美股升勢續揚272點 黑期升約150點（不斷更新）

市場憧憬全球央行聯手救市，美股反彈，道指狂飆近1300點，創單日上升點數紀錄。不過港股未跟足，恒指今早高開127點後，升幅曾擴大至約200點，惟午後升幅顯著收窄，最終轉跌。

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【21：08】道指期貨僅升65點，恒指夜期跌166點，報26145點。

【20：43】7國集團發聲明，包括必要時動用財政工具，恒指夜期續跌105點。

【20：38】道指期貨升勢持續，升251點，恒指夜期跌110點。

【18：12】道指期貨升幅擴大至近300點，最新報26749點，升281點；黑期升約35點，報26360點。

【17：23】恒指夜期開報26337點，最新報26349點，升38點，高水64點。

【16：15】即月期指收報26311點，升12點，高水26點。

【16：12】道指期貨升103點，報26571點。黑期跌約50點，報26273點。

【16：09】恒指收報26284點，轉跌6點。國指收報10485點，跌不足1點。主板成交1165億元。騰訊 （00700） 升1.1%力撐，惟其他重磅藍籌向下，大市最終倒跌收場。

中生製藥 （01177） 升3%，為升幅最大藍籌；恒生 （00011） 跌手1.6%，藍籌中表現最差。

【16：00】恒指U盤前報26348點，升56點。

【15：50】恒生 （00011） 走勢反覆向下，最新逆市跌1.6%，暫為表現最差藍籌。

【15：36】港股尾市升約30點，道指期貨升近60點。

【15：10】澳洲央行減息後，美國總統特朗普於Twitter發文，稱美聯儲應放鬆政策並大幅減息。

【15：01】港股回升約70點。

內地股市午後升幅收窄，上證收升0.7%；深證升0.9%；創業板指升1.8%。

【14：48】金融股累市，友邦 （01299） 跌幅擴大至1%，低見75.3元；滙豐 （00005） 跌0.4%。

【14：42】大市好淡爭持，港股升約20點，於26300點水平上落。

【14：23】傳G7聲明未有呼籲採取額外貨幣及財政政策，道指期貨跌逾百點，最新報26311點，跌157點。

【環球放水？】外電：G7會後聯合聲明 未擬呼籲各國採取額外貨幣及財政政策

【14：09】道指期貨最新跌43點，報26425點。

【14：08】大市今早曾升逾200點，惟午後倒跌，恒指最新跌9點，報26281點。

【14：00】港股升不足50點。藍籌股中，以醫藥股表現最好，中生製藥 （01177） 、石藥 （01093） 分別升逾2%。

【13：42】5G股倒跌，中興 （00763） 跌4%；鐵塔 （00788） 跌1.5%。

【13：32】港股午後升幅收窄至約50點，於26350點水平。

【13：27】部分新經濟股轉跌，阿里巴巴 （09988） 跌近0.1%；小米 （01810） 跌0.2%。

【13：08】港股午後初段升幅減半，收窄至約100點，恒指最新報26392點，升101點。

【12：37】道指期貨升幅全消，轉跌9點，報26459點，黑期轉跌約25點，報26314點。

【12：00】恒指中午收報26495點，升204點；國指中午收報10575點，升90點。主板成交621億元。騰訊 （00700） 貢獻大市67點。

中生製藥 （01177） 半日升4.4%，為表現最佳藍籌；九倉置業 （01997） 逆市跌1.8%，藍籌中表現最差。

【11：51】港股臨尾上午收市升逾200點，騰訊 （00700） 個股貢獻大市70點升幅。

【11：47】澳洲央行表示，準備進一步放鬆貨幣政策，指新冠肺炎對經濟有重大影響。

【11：38】澳洲央行宣布減息0.25厘，創紀錄新低。

【11：35】內地股市上升，上證半日升1.4%，收復3000點水平。深證升2.1%；創業板指升3.7%。

【11：24】本地銀行逆市軟，渣打 （02888） 啟動新一輪回購，惟股價跌1.9%；滙豐 （00005） 跌0.2%；恒生 （00011） 跌0.2%；東亞 （00023） 跌0.1%。

渣打啟動新一輪回購 昨斥2200萬元回購40萬股

【11：12】中生製藥 （01177） 升4%，藍籌中表現最好，中信 （00267） 逆市跌1.2%，暫為表現最差藍籌。

【10：51】騰訊 （00700） 升幅擴大至2.3%，高見398.8元，再上試400關，帶動港股再次升近200點。

【10：38】獲花旗上調目標43%h的阿里健康 （00241） ，股價升幅擴大至逾12%，破頂高見16.48元。

至於平安好醫生 （01833） 升幅亦擴至7%。

互聯網醫療納入醫保基金支付範圍 阿里健康飆12%創新高

【10：25】港股升幅進一步收窄至約70點，恒指最新報26366點，升71點。

【10：03】港股升幅收窄至約100點。恒指最新報26397點，升105點。

【09：53】騰訊 （00700） 領升，股價升幅擴大至1.5%，惟多隻重磅藍籌逆市偏軟，滙豐 （00005） 、中移動 （00941） 、友邦 （01299） 分別跌近0.1%至0.3%。

【09：50】比亞迪 （01211） 獲新能源汽車補助金逾13億元人民幣，股價升近3%。

傳內地研新能源車扶持政策 比亞迪漲逾5%

【09：45】阿里健康 （00241） 獲花旗上調目標43%，股價升逾7%，破頂高見15.82元；平安好醫生 （01833） 升3.4%。

【09：36】蘋果隔晚股價飆9.3%，舜宇 （02382） 升4.2%；瑞聲 （02018） 升2.9%。

【09：35】港股早段升幅擴大至逾200點，回升至26500點水平。恒指最新報26511點，升219點。

【09：30】內地3大股指高開，上證升1.2%；深證升1.9%；創業板指升2.6%。

【09：28】中廣核新能源 （01811） 高開26%，開報1.5元。中廣核新能源宣布，於2月28日，董事會接獲間接控股股東中廣核的通知，表示其現時正考慮利用全資附屬公司中廣核能源國際以協議安排的方式將公司私有化的建議，有關行動可能會導致公司除牌。

中廣核新能源擬私有化 明早恢復買賣

【09：25】5G概念股造好，中興 （00763） 升4.6%；鐵塔 （00788） 升1%；京信通信 （02342） 升1.5%。

傳內地三大電訊商啟動5G二期招標 京信通信飆逾6% 鐵塔重上2元

【09：25】人行今日未開展逆回購操作，零投放零回籠。

【09：24】報道指在5G等新基建加快推進的背景下，三大營運商有望啟動5G二期招標。

【09：20】恒指開報26419點，升127點；國指開報10527點，升42點。

騰訊 （00700） 升0.9%；滙豐 （00005） 升0.4%；港交所 （00388） 升1.3%；友邦 （01299） 升不足0.1%；中移動 （00941） 跌0.9%。

【09：16】人民幣中間價上調295點子，報6.9516。

【09：15】即月期指開報26525點，升226點或0.9%。

【08：55】日本央行第二天進行計劃外的回購操作，擬通過回購協議購買5000億日元日本政府債務。

【環球放水】日本央行緊急救股市 單日斥1024億日圓買ETF

【08：38】亞股向上，日股早段升1.2%；韓股升2.2%。

【08：17】道指期貨繼續向上，最新升272點，報26740點；黑期最新升約150點，報26482點。

【08：10】微盟 （02013） 公布，截至3月3日早上6時，微盟已完成SaaS業務數據恢復上線，已恢復2月23日及之前的數據。

微盟SaaS業務數據完成恢復上線

【07：55】百濟神州 （06160） 公布，去年淨虧損9.49億美元，按年擴大40.8%，每股虧損1.22美元。單計第4季，淨虧損3.88億美元，按年增大44.7%。

百濟神州去年淨虧損擴至9.49億美元

【07：00】道指收報26703點，升1293點或5.1%；標指收報3090點，升136點或4.6%；納指收報8952點，升384點或4.5%。

港股ADR收報26312點，升20點或0.08%；恒指夜期收報26220點，跌79點或0.3%。

憧憬救市道指飈1293點港股ADR升約20點 油價升近半成

責任編輯︰梁浩碩