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【美股收市】環球救市觸發報復式反彈 道指飆1293點

環球經濟金融 05:40 2020/03/03

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投資者憧憬全球央行聯手救市，美國總統特朗普再施壓聯儲局減息，消息進一步推高美股，周一升幅逐步擴大，尾市爆發報復式反彈，道指狂飆近1300點。
道指收報26703點，升1293點或5.1%；標指收報3090點，升136點或4.6%；納指收報8952點，升384點或4.5%。
大型科技股領漲，蘋果飆9.3%，收報298.81美元；亞馬遜漲3.7%。Tesla更暴升11.3%，收報743.69美元。
近期疫情擴散打擊環球經濟，國際貨幣基金組織(IMF)和世界銀行發表聯合聲明指出，隨時準備好協助成員國應對疫情帶來的公共衛生和經濟挑戰。IMF和世銀正與其他國際機構和成員國當局積極合作，利用緊急融資、政策建議和技術援助，幫助受疫情影響國家。
另外，七大工業國財長和央行行長將於美國時間周二早上召開電話會議，討論合作，應對疫情對經濟的影響。
主要經濟體相繼自救，中國大手擲25萬億人民幣推動基建投資，日本央行則向市場注入5,000億日圓資金; 特朗普批評聯儲局行動過於遲緩，德國和其他國家都正向經濟注入資金，其他央行已經更加進取了。他強調，美國利息應該是全球最低，但現況並非如此，並令美國陷於競爭劣勢。
儲局將於3月18至19日議息，利率期貨反映本月減息可能性達100%。高盛估計上半年將累計減息1厘，當中3月或大減半厘，甚至可能在3月18至19日議息會議前，與其他央行攜手行動。
美元在減息憧憬下跌至1個月低，美匯指數低見97.2；10年債息一度再跌穿歷史低位，低見1.03厘。
石油輸出國組織及其產油國同盟(合稱「OPEC+」)即將開會，傳加大減產力度，刺激國際油價急漲6%，創自2019年9月16日以來最大單日升幅。

主要資產表現
  今日變幅 最新報＊
美國道指 +1293點 26703點
美國標指 +136點 3090點
美國納指 +384點 8952點
歐洲Stoxx 600指數 +0.1% 375.97點
     
美匯指數 -0.6% 97.59
歐元 +1.0% 1.1139美元
日圓 +0.2% 108.34兌1美元
英鎊 -0.5% 1.2755美元
     
美國2年債息 +3點子 0.909厘
美國10年債息 +3點子 1.163厘
     
紐約期油 +6.1% 47.48美元
倫敦布蘭特期油 +6.1% 52.70美元
現貨金 -0.1% 1589.7美元
     
＊截至本港5時40分    

責任編輯：柯志宏

 

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