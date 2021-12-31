  • 18°C
香港時間 : 20211231日 (五) 18:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新型冠狀肺炎全球疫情（12月31日 時間18:00）

國際形勢 18:00 2021/12/31

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（12月31日　時間18:00）
香港疫情全球數據
12,650
確診/疑似
+19(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,189
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
287,027,034
確診累積
+1,808,161(較上日)		 5,449,822
死亡個案
+6,622(較上日)		 260,944,382
治癒人數
+672,892(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 595,957 55,252,823 49,072,839 845,745
印度 16,764 34,838,804 34,266,363 481,080
巴西 13,405 22,277,239 21,567,845 619,024
英國 188,124 12,748,050 10,271,706 148,421
俄羅斯 20,638 10,499,982 9,463,919 308,860
法國 206,243 9,740,600 8,037,752 123,552
土耳其 39,681 9,441,764 9,039,344 82,198
德國 27,189 7,142,982 6,382,900 112,512
西班牙 161,688 6,294,745 5,056,955 89,405
伊朗 0 6,192,698 6,034,821 131,572
意大利 127,000 5,981,428 5,064,718 137,247
阿根廷 50,506 5,606,745 5,294,529 117,146
哥倫比亞 8,436 5,147,039 4,967,873 129,901
印尼 0 4,262,540 4,114,141 144,088
波蘭 13,607 4,108,215 3,630,119 97,054
墨西哥 8,024 3,969,686 3,306,071 299,285
烏克蘭 7,029 3,667,649 3,468,858 95,899
南非 12,978 3,446,532 3,159,143 91,061
荷蘭 0 3,116,039 2,622,324 20,892
菲律賓 2,719 2,843,979 2,778,242 51,504
美國疫情全球數據
55,252,823
確診累積
+595,957(較上日)		 845,745
死亡個案
+1,473(較上日)		 49,072,839
治癒人數
+232,029(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 51,121 5,324,741 5,248,051 76,690
德克薩斯州 21,412 4,582,048 4,320,686 76,137
佛羅里達州 77,852 4,137,339 3,631,504 62,480
紐約州 71,169 3,515,464 2,500,338 59,943
伊利諾伊州 30,386 2,149,548 1,762,668 31,017
賓夕法尼亞州 19,436 2,013,156 1,976,517 36,639
俄亥俄州 19,774 1,995,497 1,745,280 28,780
佐治亞州 24,420 1,816,441 1,559,093 31,418
密歇根州 0 1,710,271 1,241,728 29,019
北卡羅萊納州 18,571 1,667,493 1,538,231 19,399
中國大陸疫情全球數據
102,085
確診累積
+192(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 94,733
治癒人數
+42(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,317 63,804 4,512
廣東 3 3,446 3,342 8
上海 9 3,093 2,909 7
陝西 163 2,044 726 3
黑龍江 0 2,035 2,022 13
浙江 1 2,016 1,536 1
雲南 2 1,815 1,727 2
河南 0 1,641 1,593 22
江蘇 0 1,625 1,620 0
河北 0 1,458 1,451 7
香港疫情全球數據
12,650
確診累積
+19(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,189
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,194 1,173 16
觀塘區 0 876 858 18
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 816 797 18
東區 0 670 657 12
深水埗區 0 667 642 24
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 626 616 10
葵青區 0 612 604 6
中西區 0 565 561 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

下一篇文章

以加批打第四針 限體弱人士
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【BNO移民英國】20及50鎊舊鈔明年作廢 部分商舖已拒收
【BNO移民英國】20及50鎊舊鈔明年作廢 部分商舖已拒收
【Omicron變種】加Delta 世衛警告爆發疫情海嘯
【Omicron變種】加Delta 世衛警告爆發疫情海嘯
新型冠狀肺炎全球疫情（12月31日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月31日 時間18:00）
【英國疫情】隔離縮至5日減人手荒？ 政府明言無計劃
【英國疫情】隔離縮至5日減人手荒？ 政府明言無計劃
【Omicron變種】難逃T細胞 兩外國研究：或降低重症
【Omicron變種】難逃T細胞 兩外國研究：或降低重症
阿諾舒華辛力加與甘迺迪外甥女離婚 料對分31億身家
阿諾舒華辛力加與甘迺迪外甥女離婚 料對分31億身家
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款