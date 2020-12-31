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【英國疫情】倫敦醫院爆棚 或出動戰時帳篷應急
|新型冠狀肺炎全球疫情（12月31日 時間16:00）
|香港疫情全球數據
|8,779
確診/疑似
0(較上日)
|147
死亡個案
0(較上日)
|7,722
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|83,295,352
確診累積
+582,842(較上日)
|1,814,292
死亡個案
+11,610(較上日)
|59,106,926
治癒人數
+378,936(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|234,381
|20,216,991
|12,178,199
|350,778
|印度
|6,665
|10,267,283
|9,860,280
|148,774
|巴西
|55,853
|7,619,970
|6,814,092
|193,940
|俄羅斯
|0
|3,131,550
|2,525,418
|56,426
|法國
|26,449
|2,657,624
|198,966
|64,508
|英國
|50,059
|2,440,202
|5,414
|72,657
|土耳其
|15,692
|2,194,272
|2,078,629
|20,642
|意大利
|16,202
|2,083,689
|1,445,690
|73,604
|西班牙
|15,058
|1,921,115
|196,958
|50,689
|德國
|32,525
|1,741,153
|1,345,952
|33,230
|哥倫比亞
|11,639
|1,626,461
|1,497,180
|42,909
|阿根廷
|11,765
|1,613,928
|1,426,676
|43,163
|墨西哥
|12,406
|1,413,935
|1,066,771
|124,897
|波蘭
|0
|1,281,414
|1,025,889
|28,019
|伊朗
|0
|1,218,753
|978,714
|55,095
|烏克蘭
|0
|1,076,880
|724,143
|19,058
|南非
|17,710
|1,039,161
|867,597
|28,033
|秘魯
|2,118
|1,012,614
|951,318
|37,621
|荷蘭
|131
|798,592
|9,389
|11,417
|印尼
|0
|735,124
|603,741
|21,944
|美國疫情全球數據
|20,216,991
確診累積
+234,381(較上日)
|350,778
死亡個案
+4,124(較上日)
|12,178,199
治癒人數
+151,945(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|32,525
|2,267,290
|941,720
|25,387
|德克薩斯州
|19,715
|1,759,131
|1,433,194
|27,898
|佛羅里達州
|13,871
|1,306,123
|731,424
|21,550
|紐約州
|13,886
|998,524
|476,066
|37,868
|伊利諾伊州
|7,374
|955,380
|682,644
|17,811
|俄亥俄州
|8,178
|690,748
|546,305
|8,855
|佐治亞州
|9,053
|654,743
|342,819
|10,846
|賓夕法尼亞州
|8,565
|636,749
|416,679
|15,780
|田納西州
|8,220
|580,809
|501,691
|6,810
|北卡羅萊納州
|8,551
|532,830
|403,488
|6,729
|中國大陸疫情全球數據
|87,052
確診累積
+25(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|82,050
治癒人數
+15(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,149
|63,637
|4,512
|廣東
|3
|2,044
|2,008
|8
|上海
|6
|1,511
|1,405
|7
|浙江
|0
|1,306
|1,293
|1
|河南
|0
|1,299
|1,270
|22
|湖南
|0
|1,021
|1,016
|4
|安徽
|0
|993
|986
|6
|北京
|2
|982
|943
|9
|新疆
|0
|980
|977
|3
|黑龍江
|2
|964
|942
|13
|香港疫情全球數據
|8,779
確診累積
0(較上日)
|147
死亡個案
0(較上日)
|7,722
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|0
|743
|614
|34
|觀塘區
|0
|693
|572
|7
|油尖旺區
|0
|602
|524
|9
|沙田區
|0
|561
|497
|7
|九龍城區
|0
|502
|432
|8
|葵青區
|0
|479
|411
|4
|深水埗區
|0
|469
|365
|11
|東區
|0
|461
|369
|11
|元朗區
|0
|419
|370
|6
|屯門區
|0
|402
|351
|16
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫