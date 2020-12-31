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新型冠狀肺炎全球疫情（12月31日 時間08:00）

國際形勢 08:00 2020/12/31

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（12月31日　時間08:00）
香港疫情全球數據
8,779
確診/疑似
0(較上日)		 147
死亡個案
0(較上日)		 7,722
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
83,194,693
確診累積
+482,183(較上日)		 1,812,172
死亡個案
+9,490(較上日)		 59,002,250
治癒人數
+274,260(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 208,908 20,191,518 12,147,217 350,293
印度 6,665 10,267,283 9,859,762 148,774
巴西 55,853 7,619,970 6,802,651 193,940
俄羅斯 0 3,131,550 2,525,418 56,426
法國 26,393 2,657,568 198,966 64,507
英國 50,026 2,440,169 5,336 72,656
土耳其 15,692 2,194,272 2,078,629 20,642
意大利 16,202 2,083,689 1,445,690 73,604
西班牙 15,058 1,921,115 196,958 50,689
德國 11,284 1,719,912 1,324,610 33,172
哥倫比亞 11,639 1,626,461 1,497,180 42,909
阿根廷 11,765 1,613,928 1,426,676 43,163
墨西哥 0 1,401,529 1,058,429 123,845
波蘭 0 1,281,414 1,025,889 28,019
伊朗 0 1,218,753 978,714 55,095
烏克蘭 0 1,076,880 724,143 19,058
南非 17,710 1,039,161 867,597 28,033
秘魯 2,118 1,012,614 951,318 37,621
荷蘭 120 798,581 9,377 11,417
印尼 0 735,124 603,741 21,944
美國疫情全球數據
20,191,518
確診累積
+208,908(較上日)		 350,293
死亡個案
+3,639(較上日)		 12,147,217
治癒人數
+120,963(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 16,968 2,251,733 935,511 25,023
德克薩斯州 15,758 1,755,174 1,432,390 27,875
佛羅里達州 13,871 1,306,123 731,424 21,550
紐約州 13,884 998,522 476,066 37,861
伊利諾伊州 7,374 955,380 682,644 17,811
俄亥俄州 8,178 690,748 546,305 8,855
佐治亞州 9,053 654,743 342,819 10,846
賓夕法尼亞州 8,565 636,749 404,526 15,780
田納西州 8,220 580,809 501,691 6,810
北卡羅萊納州 8,551 532,830 403,488 6,729
中國大陸疫情全球數據
87,029
確診累積
+2(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 82,036
治癒人數
+1(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,149 63,637 4,512
廣東 0 2,041 2,008 8
上海 0 1,505 1,400 7
浙江 0 1,306 1,293 1
河南 0 1,299 1,270 22
湖南 0 1,021 1,016 4
安徽 0 993 986 6
北京 0 980 941 9
新疆 0 980 977 3
黑龍江 2 964 942 13
香港疫情全球數據
8,779
確診累積
0(較上日)		 147
死亡個案
0(較上日)		 7,722
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 0 743 614 34
觀塘區 0 693 572 7
油尖旺區 0 602 524 9
沙田區 0 561 497 7
九龍城區 0 502 432 8
葵青區 0 479 411 4
深水埗區 0 469 365 11
東區 0 461 369 11
元朗區 0 419 370 6
屯門區 0 402 351 16
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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