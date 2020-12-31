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【除夕倒數2021】英國禁民眾外出慶祝接吻 恐散播疫情
|新型冠狀肺炎全球疫情（12月31日 時間07:00）
|香港疫情全球數據
|8,779
確診/疑似
0(較上日)
|147
死亡個案
0(較上日)
|7,722
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|83,172,216
確診累積
+459,706(較上日)
|1,811,751
死亡個案
+9,069(較上日)
|58,984,766
治癒人數
+256,776(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|190,460
|20,173,070
|12,131,413
|349,976
|印度
|6,665
|10,267,283
|9,859,762
|148,774
|巴西
|55,083
|7,619,200
|6,802,651
|193,875
|俄羅斯
|0
|3,131,550
|2,525,418
|56,426
|法國
|26,393
|2,657,568
|198,966
|64,507
|英國
|50,026
|2,440,169
|5,336
|72,656
|土耳其
|15,692
|2,194,272
|2,078,629
|20,642
|意大利
|16,202
|2,083,689
|1,445,690
|73,604
|西班牙
|15,058
|1,921,115
|196,958
|50,689
|德國
|11,284
|1,719,912
|1,324,610
|33,172
|哥倫比亞
|11,639
|1,626,461
|1,497,180
|42,909
|阿根廷
|11,765
|1,613,928
|1,426,676
|43,163
|墨西哥
|0
|1,401,529
|1,058,429
|123,845
|波蘭
|0
|1,281,414
|1,025,889
|28,019
|伊朗
|0
|1,218,753
|978,714
|55,095
|烏克蘭
|0
|1,076,880
|724,143
|19,058
|南非
|17,710
|1,039,161
|867,597
|28,033
|秘魯
|2,118
|1,012,614
|951,318
|37,621
|荷蘭
|120
|798,581
|9,377
|11,417
|印尼
|0
|735,124
|603,741
|21,944
|美國疫情全球數據
|20,173,070
確診累積
+190,460(較上日)
|349,976
死亡個案
+3,322(較上日)
|12,131,413
治癒人數
+105,159(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|15,299
|2,250,064
|934,269
|25,009
|德克薩斯州
|0
|1,739,416
|1,417,828
|27,584
|佛羅里達州
|13,871
|1,306,123
|731,424
|21,550
|紐約州
|12,863
|997,501
|476,066
|37,849
|伊利諾伊州
|7,374
|955,380
|682,644
|17,811
|俄亥俄州
|8,178
|690,748
|546,305
|8,855
|佐治亞州
|9,053
|654,743
|342,819
|10,846
|賓夕法尼亞州
|8,565
|636,749
|404,526
|15,780
|田納西州
|8,220
|580,809
|501,691
|6,810
|北卡羅萊納州
|8,551
|532,830
|403,488
|6,729
|中國大陸疫情全球數據
|87,027
確診累積
0(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|82,035
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,149
|63,637
|4,512
|廣東
|0
|2,041
|2,008
|8
|上海
|0
|1,505
|1,400
|7
|浙江
|0
|1,306
|1,293
|1
|河南
|0
|1,299
|1,270
|22
|湖南
|0
|1,021
|1,016
|4
|安徽
|0
|993
|986
|6
|北京
|0
|980
|941
|9
|新疆
|0
|980
|977
|3
|黑龍江
|0
|962
|941
|13
|香港疫情全球數據
|8,779
確診累積
0(較上日)
|147
死亡個案
0(較上日)
|7,722
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|0
|743
|614
|34
|觀塘區
|0
|693
|572
|7
|油尖旺區
|0
|602
|524
|9
|沙田區
|0
|561
|497
|7
|九龍城區
|0
|502
|432
|8
|葵青區
|0
|479
|411
|4
|深水埗區
|0
|469
|365
|11
|東區
|0
|461
|369
|11
|元朗區
|0
|419
|370
|6
|屯門區
|0
|402
|351
|16
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫