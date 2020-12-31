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新型冠狀肺炎全球疫情（12月31日 時間01:00）

國際形勢 01:00 2020/12/31

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（12月31日　時間01:00）
香港疫情全球數據
8,779
確診/疑似
0(較上日)		 147
死亡個案
0(較上日)		 7,722
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
82,839,046
確診累積
+126,536(較上日)		 1,805,288
死亡個案
+2,606(較上日)		 58,772,884
治癒人數
+44,894(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 14,596 19,997,206 12,028,377 347,074
印度 0 10,260,618 9,850,394 148,660
巴西 13,773 7,577,890 6,754,111 192,981
俄羅斯 0 3,131,550 2,525,418 56,426
法國 0 2,631,175 197,727 64,204
英國 50,023 2,440,166 5,334 72,656
土耳其 15,692 2,194,272 2,078,629 20,642
意大利 16,202 2,083,689 1,445,690 73,604
西班牙 0 1,906,057 196,958 50,442
德國 6,478 1,715,106 1,323,359 32,520
哥倫比亞 0 1,614,822 1,483,017 42,620
阿根廷 0 1,602,163 1,420,885 43,018
墨西哥 0 1,401,529 1,058,429 123,845
波蘭 0 1,281,414 1,025,889 28,019
伊朗 0 1,218,753 978,714 55,095
烏克蘭 0 1,076,880 724,143 19,058
南非 0 1,021,451 858,456 27,568
秘魯 0 1,010,496 949,391 37,574
荷蘭 0 798,461 9,261 11,417
印尼 0 735,124 603,741 21,944
美國疫情全球數據
19,997,206
確診累積
+14,596(較上日)		 347,074
死亡個案
+420(較上日)		 12,028,377
治癒人數
+2,123(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 2,234,765 931,414 24,733
德克薩斯州 0 1,739,416 1,417,828 27,584
佛羅里達州 0 1,292,252 728,024 21,416
紐約州 0 984,638 474,936 37,681
伊利諾伊州 0 948,006 670,854 17,596
俄亥俄州 0 682,570 535,487 8,722
佐治亞州 0 645,690 341,825 10,779
賓夕法尼亞州 8,213 636,397 404,526 15,746
田納西州 0 572,589 493,743 6,710
北卡羅萊納州 0 524,279 403,488 6,574
中國大陸疫情全球數據
87,027
確診累積
0(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 82,035
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,149 63,637 4,512
廣東 0 2,041 2,008 8
上海 0 1,505 1,400 7
浙江 0 1,306 1,293 1
河南 0 1,299 1,270 22
湖南 0 1,021 1,016 4
安徽 0 993 986 6
北京 0 980 941 9
新疆 0 980 977 3
黑龍江 0 962 941 13
香港疫情全球數據
8,779
確診累積
0(較上日)		 147
死亡個案
0(較上日)		 7,722
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 0 743 614 34
觀塘區 0 693 572 7
油尖旺區 0 602 524 9
沙田區 0 561 497 7
九龍城區 0 502 432 8
葵青區 0 479 411 4
深水埗區 0 469 365 11
東區 0 461 369 11
元朗區 0 419 370 6
屯門區 0 402 351 16
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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