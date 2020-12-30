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【日本旅遊】日本7-11打算延長飯糰保質期 望減少浪費
|新型冠狀肺炎全球疫情（12月30日 時間22:00）
|香港疫情全球數據
|8,779
確診/疑似
+54(較上日)
|147
死亡個案
+4(較上日)
|7,722
治癒人數
+106(較上日)
|環球疫情全球數據
|82,656,817
確診累積
+601,613(較上日)
|1,801,742
死亡個案
+14,018(較上日)
|58,698,737
治癒人數
+490,317(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|175,564
|19,979,169
|12,025,905
|346,603
|印度
|14,477
|10,251,594
|9,839,046
|148,503
|巴西
|57,227
|7,564,117
|6,754,111
|192,716
|俄羅斯
|26,513
|3,131,550
|2,525,418
|56,426
|法國
|11,506
|2,631,175
|197,727
|64,204
|英國
|53,172
|2,389,963
|5,294
|71,675
|土耳其
|15,805
|2,178,580
|2,058,437
|20,388
|意大利
|11,210
|2,067,487
|1,425,730
|73,029
|西班牙
|11,985
|1,906,057
|196,958
|50,442
|德國
|21,711
|1,703,863
|1,320,059
|32,440
|哥倫比亞
|11,015
|1,614,822
|1,483,017
|42,620
|阿根廷
|11,650
|1,602,163
|1,420,885
|43,018
|墨西哥
|12,099
|1,401,529
|1,058,429
|123,845
|波蘭
|12,780
|1,281,414
|1,025,889
|28,019
|伊朗
|6,272
|1,218,753
|978,714
|55,095
|烏克蘭
|8,404
|1,076,880
|724,143
|19,058
|南非
|9,580
|1,021,451
|858,456
|27,568
|秘魯
|1,588
|1,010,496
|949,391
|37,574
|荷蘭
|94
|789,063
|9,261
|11,305
|印尼
|8,002
|735,124
|603,741
|21,944
|美國疫情全球數據
|19,979,169
確診累積
+175,564(較上日)
|346,603
死亡個案
+3,010(較上日)
|12,025,905
治癒人數
+148,793(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|35,197
|2,234,765
|931,414
|24,733
|德克薩斯州
|23,822
|1,739,416
|1,417,828
|27,584
|佛羅里達州
|12,075
|1,292,252
|728,024
|21,416
|紐約州
|11,687
|984,638
|474,936
|37,681
|伊利諾伊州
|5,644
|948,006
|670,854
|17,596
|俄亥俄州
|7,526
|682,570
|535,487
|8,722
|佐治亞州
|9,450
|645,690
|341,825
|10,779
|賓夕法尼亞州
|925
|628,184
|404,526
|15,445
|田納西州
|4,797
|572,589
|493,743
|6,710
|北卡羅萊納州
|3,563
|524,279
|403,488
|6,574
|中國大陸疫情全球數據
|87,027
確診累積
+20(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|82,035
治癒人數
+16(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,149
|63,637
|4,512
|廣東
|1
|2,041
|2,008
|8
|上海
|7
|1,505
|1,400
|7
|浙江
|1
|1,306
|1,293
|1
|河南
|0
|1,299
|1,270
|22
|湖南
|0
|1,021
|1,016
|4
|安徽
|0
|993
|986
|6
|北京
|1
|980
|941
|9
|新疆
|0
|980
|977
|3
|黑龍江
|0
|962
|941
|13
|香港疫情全球數據
|8,779
確診累積
+54(較上日)
|147
死亡個案
+4(較上日)
|7,722
治癒人數
+106(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|0
|743
|614
|34
|觀塘區
|0
|693
|572
|7
|油尖旺區
|0
|602
|524
|9
|沙田區
|0
|561
|497
|7
|九龍城區
|0
|502
|432
|8
|葵青區
|0
|479
|411
|4
|深水埗區
|0
|469
|365
|11
|東區
|0
|461
|369
|11
|元朗區
|0
|419
|370
|6
|屯門區
|0
|402
|351
|16
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫