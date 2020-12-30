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新型冠狀肺炎全球疫情（12月30日 時間17:00）

國際形勢 17:00 2020/12/30

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（12月30日　時間17:00）
香港疫情全球數據
8,779
確診/疑似
+54(較上日)		 146
死亡個案
+3(較上日)		 7,722
治癒人數
+106(較上日)
環球疫情全球數據
82,578,439
確診累積
+523,235(較上日)		 1,800,139
死亡個案
+12,415(較上日)		 58,610,419
治癒人數
+401,999(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 174,099 19,977,704 12,022,096 346,579
印度 8,209 10,245,326 9,834,141 148,475
巴西 57,227 7,564,117 6,754,111 192,716
俄羅斯 26,513 3,131,550 2,525,418 56,426
法國 11,442 2,631,111 197,727 64,204
英國 53,172 2,389,963 5,294 71,675
土耳其 15,805 2,178,580 2,058,437 20,388
意大利 11,210 2,067,487 1,425,730 73,029
西班牙 11,985 1,906,057 196,958 50,442
德國 13,212 1,695,364 1,320,048 32,420
哥倫比亞 11,015 1,614,822 1,483,017 42,620
阿根廷 11,650 1,602,163 1,420,885 43,018
墨西哥 12,099 1,401,529 1,058,429 123,845
波蘭 0 1,268,634 1,014,005 27,454
伊朗 0 1,212,481 969,408 54,946
烏克蘭 7,986 1,076,462 707,235 19,044
南非 9,580 1,021,451 858,456 27,568
秘魯 1,588 1,010,496 949,391 37,574
荷蘭 90 789,059 9,257 11,305
印尼 8,002 735,124 603,741 21,944
美國疫情全球數據
19,977,704
確診累積
+174,099(較上日)		 346,579
死亡個案
+2,986(較上日)		 12,022,096
治癒人數
+144,984(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 35,197 2,234,765 931,414 24,733
德克薩斯州 23,822 1,739,416 1,417,828 27,584
佛羅里達州 12,075 1,292,252 728,024 21,416
紐約州 11,687 984,638 474,936 37,681
伊利諾伊州 5,644 948,006 670,854 17,596
俄亥俄州 7,526 682,570 535,487 8,722
佐治亞州 9,450 645,690 341,825 10,779
賓夕法尼亞州 925 628,184 404,526 15,445
田納西州 4,797 572,589 493,743 6,710
北卡羅萊納州 3,563 524,279 403,488 6,574
中國大陸疫情全球數據
87,027
確診累積
+20(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 82,037
治癒人數
+18(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,149 63,637 4,512
廣東 1 2,041 2,008 8
上海 7 1,505 1,400 7
浙江 1 1,306 1,293 1
河南 0 1,299 1,270 22
湖南 0 1,021 1,016 4
安徽 0 993 986 6
北京 1 980 941 9
新疆 0 980 977 3
黑龍江 0 962 941 13
香港疫情全球數據
8,779
確診累積
+54(較上日)		 146
死亡個案
+3(較上日)		 7,722
治癒人數
+106(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 0 743 614 34
觀塘區 0 693 572 7
油尖旺區 0 602 524 9
沙田區 0 561 497 7
九龍城區 0 502 432 8
葵青區 0 479 411 4
深水埗區 0 469 365 11
東區 0 461 369 11
元朗區 0 419 370 6
屯門區 0 402 351 16
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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