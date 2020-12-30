  • 15°C
香港時間 : 20201230日 (三) 11:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新型冠狀肺炎全球疫情（12月30日 時間11:00）

國際形勢 11:00 2020/12/30

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（12月30日　時間11:00）
香港疫情全球數據
8,725
確診/疑似
0(較上日)		 143
死亡個案
0(較上日)		 7,616
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
82,497,903
確診累積
+442,699(較上日)		 1,798,083
死亡個案
+10,359(較上日)		 58,523,941
治癒人數
+315,521(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 174,099 19,977,704 12,022,096 346,579
印度 8,209 10,245,326 9,833,339 148,475
巴西 57,227 7,564,117 6,754,111 192,716
俄羅斯 0 3,105,037 2,496,183 55,827
法國 11,441 2,631,110 197,726 64,204
英國 53,172 2,389,963 5,294 71,675
土耳其 15,805 2,178,580 2,058,437 20,388
意大利 11,210 2,067,487 1,425,730 73,029
西班牙 11,985 1,906,057 196,958 50,442
德國 9,957 1,692,109 1,299,561 32,111
哥倫比亞 11,015 1,614,822 1,483,017 42,620
阿根廷 11,650 1,602,163 1,420,885 43,018
墨西哥 12,099 1,401,529 1,058,429 123,845
波蘭 0 1,268,634 1,014,005 27,454
伊朗 0 1,212,481 969,408 54,946
烏克蘭 0 1,068,476 707,235 18,801
南非 9,580 1,021,451 858,456 27,568
秘魯 1,588 1,010,496 949,391 37,574
荷蘭 90 789,059 9,257 11,305
印尼 0 727,122 596,783 21,703
美國疫情全球數據
19,977,704
確診累積
+174,099(較上日)		 346,579
死亡個案
+2,986(較上日)		 12,022,096
治癒人數
+144,984(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 35,197 2,234,765 931,414 24,733
德克薩斯州 23,822 1,739,416 1,417,828 27,584
佛羅里達州 12,075 1,292,252 728,024 21,416
紐約州 11,687 984,638 474,936 37,681
伊利諾伊州 5,644 948,006 670,854 17,596
俄亥俄州 7,526 682,570 535,487 8,722
佐治亞州 9,450 645,690 341,825 10,779
賓夕法尼亞州 925 628,184 404,526 15,445
田納西州 4,797 572,589 493,743 6,710
北卡羅萊納州 3,563 524,279 403,488 6,574
中國大陸疫情全球數據
87,027
確診累積
+20(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 82,037
治癒人數
+18(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,149 63,637 4,512
廣東 1 2,041 2,008 8
上海 7 1,505 1,400 7
浙江 1 1,306 1,293 1
河南 0 1,299 1,270 22
湖南 0 1,021 1,016 4
安徽 0 993 986 6
北京 1 980 941 9
新疆 0 980 977 3
黑龍江 0 962 941 13
香港疫情全球數據
8,725
確診累積
0(較上日)		 143
死亡個案
0(較上日)		 7,616
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 0 743 614 34
觀塘區 0 693 572 7
油尖旺區 0 602 524 9
沙田區 0 561 497 7
九龍城區 0 502 432 8
葵青區 0 479 411 4
深水埗區 0 469 365 11
東區 0 461 369 11
元朗區 0 419 370 6
屯門區 0 402 351 16
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

上一篇文章

【新冠疫苗】美國有護士接種後 仍確診新冠肺炎

下一篇文章

【變種病毒】美國錄首宗來自英國變種病毒 患者近期無外遊
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

英國約翰遜推全民減肥 4月起禁垃圾食物買一送一
英國約翰遜推全民減肥 4月起禁垃圾食物買一送一
【全球百大美女】TWICE周子瑜跌出頭3 第一名竟是她
【全球百大美女】TWICE周子瑜跌出頭3 第一名竟是她
【美國大選】特朗普籲支持者赴華盛頓 阻國會確認拜登勝選
【美國大選】特朗普籲支持者赴華盛頓 阻國會確認拜登勝選
【美國大選】紐約郵報倒戈鬧特朗普：你輸了請停止瘋狂
【美國大選】紐約郵報倒戈鬧特朗普：你輸了請停止瘋狂
「美國不給疫苗就請美軍滾出菲律賓」杜特爾特震怒
「美國不給疫苗就請美軍滾出菲律賓」杜特爾特震怒
新型冠狀肺炎全球疫情（12月30日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月30日 時間11:00）