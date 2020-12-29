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【新冠肺炎】《紐時》指部分患者染疫後 出現精神病徵
|新型冠狀肺炎全球疫情（12月29日 時間17:00）
|香港疫情全球數據
|8,725
確診/疑似
+53(較上日)
|143
死亡個案
+2(較上日)
|7,616
治癒人數
+90(較上日)
|環球疫情全球數據
|81,904,966
確診累積
+454,629(較上日)
|1,784,737
死亡個案
+8,426(較上日)
|58,114,895
治癒人數
+446,308(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|197,456
|19,781,718
|11,872,902
|343,182
|印度
|2,141
|10,224,797
|9,807,569
|148,190
|巴西
|22,605
|7,506,890
|6,712,757
|191,641
|俄羅斯
|27,002
|3,105,037
|2,496,183
|55,827
|法國
|3,106
|2,619,616
|196,642
|63,235
|英國
|41,415
|2,336,688
|5,102
|71,217
|土耳其
|15,197
|2,162,775
|2,037,433
|20,135
|意大利
|8,581
|2,056,277
|1,408,686
|72,370
|西班牙
|24,462
|1,894,072
|196,958
|50,122
|德國
|7,746
|1,672,643
|1,294,932
|31,176
|哥倫比亞
|9,310
|1,603,807
|1,469,041
|42,374
|阿根廷
|7,216
|1,590,513
|1,414,680
|42,868
|墨西哥
|5,996
|1,389,430
|1,048,539
|122,855
|波蘭
|0
|1,261,010
|1,005,376
|27,147
|伊朗
|0
|1,206,373
|960,751
|54,814
|烏克蘭
|6,988
|1,068,062
|706,732
|18,787
|南非
|7,458
|1,011,871
|849,974
|27,071
|秘魯
|1,251
|1,008,908
|947,427
|37,525
|荷蘭
|43
|781,467
|9,150
|11,135
|印尼
|7,903
|727,122
|596,783
|21,703
|美國疫情全球數據
|19,781,718
確診累積
+197,456(較上日)
|343,182
死亡個案
+1,918(較上日)
|11,872,902
治癒人數
+200,372(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|52,090
|2,199,568
|904,740
|24,530
|德克薩斯州
|18,880
|1,715,594
|1,398,735
|27,313
|佛羅里達州
|8,198
|1,280,177
|724,710
|21,309
|紐約州
|11,082
|972,951
|473,519
|37,518
|伊利諾伊州
|4,453
|942,362
|659,705
|17,470
|俄亥俄州
|4,519
|675,044
|523,494
|8,573
|佐治亞州
|3,941
|636,240
|340,991
|10,696
|賓夕法尼亞州
|1,542
|619,483
|392,834
|15,160
|田納西州
|3,712
|567,792
|483,525
|6,588
|北卡羅萊納州
|3,888
|520,716
|403,488
|6,561
|中國大陸疫情全球數據
|87,003
確診累積
+27(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|82,021
治癒人數
+23(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,149
|63,637
|4,512
|廣東
|1
|2,040
|2,008
|8
|上海
|4
|1,498
|1,389
|7
|浙江
|0
|1,305
|1,293
|1
|河南
|1
|1,299
|1,270
|22
|湖南
|0
|1,021
|1,016
|4
|安徽
|0
|993
|986
|6
|新疆
|0
|980
|977
|3
|北京
|7
|979
|941
|9
|黑龍江
|0
|961
|939
|13
|香港疫情全球數據
|8,725
確診累積
+53(較上日)
|143
死亡個案
+2(較上日)
|7,616
治癒人數
+90(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|0
|743
|614
|34
|觀塘區
|0
|693
|572
|7
|油尖旺區
|0
|602
|524
|9
|沙田區
|0
|561
|497
|7
|九龍城區
|0
|502
|432
|8
|葵青區
|0
|479
|411
|4
|深水埗區
|0
|469
|365
|11
|東區
|0
|461
|369
|11
|元朗區
|0
|419
|370
|6
|屯門區
|0
|402
|351
|16
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫