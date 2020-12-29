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新型冠狀肺炎全球疫情（12月29日 時間11:00）

國際形勢 11:00 2020/12/29

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（12月29日　時間11:00）
香港疫情全球數據
8,672
確診/疑似
0(較上日)		 141
死亡個案
0(較上日)		 7,526
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
81,841,345
確診累積
+391,008(較上日)		 1,783,181
死亡個案
+6,870(較上日)		 58,023,601
治癒人數
+355,014(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 197,362 19,781,624 11,872,810 343,182
印度 2,141 10,224,797 9,806,767 148,190
巴西 22,605 7,506,890 6,712,757 191,641
俄羅斯 0 3,078,035 2,471,309 55,265
法國 3,106 2,619,616 196,642 63,235
英國 41,415 2,336,688 5,102 71,217
土耳其 15,197 2,162,775 2,037,433 20,135
意大利 8,581 2,056,277 1,408,686 72,370
西班牙 24,462 1,894,072 196,958 50,122
德國 7,746 1,672,643 1,276,459 31,176
哥倫比亞 9,310 1,603,807 1,469,041 42,374
阿根廷 7,216 1,590,513 1,414,680 42,868
墨西哥 5,996 1,389,430 1,048,539 122,855
波蘭 0 1,261,010 1,005,376 27,147
伊朗 0 1,206,373 960,751 54,814
烏克蘭 0 1,061,074 690,626 18,555
南非 7,458 1,011,871 849,974 27,071
秘魯 1,251 1,008,908 947,427 37,525
荷蘭 25 781,449 9,090 11,134
印尼 0 719,219 589,978 21,452
美國疫情全球數據
19,781,624
確診累積
+197,362(較上日)		 343,182
死亡個案
+1,918(較上日)		 11,872,810
治癒人數
+200,280(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 52,090 2,199,568 904,740 24,530
德克薩斯州 18,880 1,715,594 1,398,735 27,313
佛羅里達州 8,198 1,280,177 724,710 21,309
紐約州 11,082 972,951 473,519 37,518
伊利諾伊州 4,453 942,362 659,705 17,470
俄亥俄州 4,519 675,044 523,494 8,573
佐治亞州 3,941 636,240 340,991 10,696
賓夕法尼亞州 1,542 619,483 392,834 15,160
田納西州 3,712 567,792 483,525 6,588
北卡羅萊納州 3,888 520,716 403,488 6,561
中國大陸疫情全球數據
87,003
確診累積
+27(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 82,021
治癒人數
+23(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,149 63,637 4,512
廣東 1 2,040 2,008 8
上海 4 1,498 1,389 7
浙江 0 1,305 1,290 1
河南 1 1,299 1,270 22
湖南 0 1,021 1,016 4
安徽 0 993 986 6
新疆 0 980 977 3
北京 7 979 941 9
黑龍江 0 961 939 13
香港疫情全球數據
8,672
確診累積
0(較上日)		 141
死亡個案
0(較上日)		 7,526
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 0 743 614 34
觀塘區 0 693 572 7
油尖旺區 0 602 524 9
沙田區 0 561 497 7
九龍城區 0 502 432 8
葵青區 0 479 411 4
深水埗區 0 469 365 11
東區 0 461 369 11
元朗區 0 419 370 6
屯門區 0 402 351 16
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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