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【英國疫情】疫苗一針難求 富豪願出2萬打尖搶先接種
|新型冠狀肺炎全球疫情（12月28日 時間09:00）
|香港疫情全球數據
|8,611
確診/疑似
0(較上日)
|137
死亡個案
0(較上日)
|7,934
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|81,293,266
確診累積
+263,070(較上日)
|1,773,083
死亡個案
+3,885(較上日)
|57,516,487
治癒人數
+194,774(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|125,584
|19,567,784
|11,670,370
|341,138
|印度
|1,824
|10,208,725
|9,781,945
|147,940
|巴西
|18,479
|7,484,285
|6,677,235
|191,146
|俄羅斯
|0
|3,050,248
|2,450,829
|54,778
|法國
|8,233
|2,616,510
|195,861
|62,867
|英國
|32,408
|2,295,143
|4,944
|70,860
|土耳其
|14,205
|2,147,578
|2,015,230
|19,878
|意大利
|8,937
|2,047,696
|1,394,011
|71,925
|西班牙
|0
|1,869,610
|196,958
|49,824
|德國
|2,038
|1,658,637
|1,255,896
|30,502
|哥倫比亞
|9,594
|1,594,497
|1,455,975
|42,171
|阿根廷
|5,030
|1,583,297
|1,407,926
|42,650
|墨西哥
|0
|1,377,217
|1,031,864
|122,026
|波蘭
|0
|1,257,799
|999,610
|27,118
|伊朗
|0
|1,200,465
|951,860
|54,693
|烏克蘭
|0
|1,056,265
|683,273
|18,472
|秘魯
|0
|1,006,318
|943,637
|37,414
|南非
|9,502
|1,004,413
|844,874
|26,735
|荷蘭
|4
|773,991
|9,017
|11,090
|印尼
|0
|713,365
|583,676
|21,237
|美國疫情全球數據
|19,567,784
確診累積
+125,584(較上日)
|341,138
死亡個案
+1,121(較上日)
|11,670,370
治癒人數
+86,260(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|23,078
|2,147,477
|840,331
|24,241
|德克薩斯州
|19,499
|1,691,289
|1,371,273
|27,187
|佛羅里達州
|7,391
|1,271,979
|721,869
|21,213
|紐約州
|7,782
|961,869
|471,865
|37,349
|伊利諾伊州
|3,767
|937,909
|650,404
|17,336
|俄亥俄州
|5,857
|670,525
|517,057
|8,511
|佐治亞州
|3,511
|632,299
|340,076
|10,689
|賓夕法尼亞州
|4,710
|614,392
|371,943
|15,075
|田納西州
|3,188
|564,080
|480,227
|6,512
|北卡羅萊納州
|2,898
|516,828
|403,488
|6,549
|中國大陸疫情全球數據
|86,976
確診累積
+21(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|82,003
治癒人數
+20(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,149
|63,637
|4,512
|廣東
|1
|2,039
|2,003
|8
|上海
|2
|1,494
|1,384
|7
|浙江
|0
|1,302
|1,290
|1
|河南
|0
|1,298
|1,270
|22
|湖南
|0
|1,021
|1,016
|4
|安徽
|0
|993
|986
|6
|新疆
|0
|980
|977
|3
|北京
|1
|972
|941
|9
|黑龍江
|0
|961
|939
|13
|香港疫情全球數據
|8,611
確診累積
0(較上日)
|137
死亡個案
0(較上日)
|7,934
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|9
|743
|614
|34
|觀塘區
|20
|693
|572
|7
|油尖旺區
|1
|602
|524
|9
|沙田區
|1
|561
|497
|7
|九龍城區
|4
|502
|432
|8
|葵青區
|4
|479
|411
|4
|深水埗區
|6
|469
|365
|11
|東區
|2
|461
|369
|11
|元朗區
|7
|419
|370
|6
|屯門區
|2
|402
|351
|16
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫