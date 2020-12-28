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新型冠狀肺炎全球疫情（12月28日 時間06:00）

國際形勢 06:00 2020/12/28

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（12月28日　時間06:00）
香港疫情全球數據
8,611
確診/疑似
0(較上日)		 137
死亡個案
0(較上日)		 7,934
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
81,245,795
確診累積
+215,599(較上日)		 1,772,328
死亡個案
+3,130(較上日)		 57,470,429
治癒人數
+148,716(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 100,283 19,542,483 11,653,910 340,952
印度 1,824 10,208,725 9,781,945 147,940
巴西 18,479 7,484,285 6,673,106 191,139
俄羅斯 0 3,050,248 2,450,829 54,778
法國 8,233 2,616,510 195,861 62,867
英國 32,408 2,295,143 4,944 70,860
土耳其 14,205 2,147,578 2,015,230 19,878
意大利 8,937 2,047,696 1,394,011 71,925
西班牙 0 1,869,610 196,958 49,824
德國 2,038 1,658,637 1,255,896 30,502
哥倫比亞 0 1,584,903 1,444,041 41,943
阿根廷 0 1,578,267 1,402,227 42,501
墨西哥 0 1,377,217 1,031,864 122,026
波蘭 0 1,257,799 999,610 27,118
伊朗 0 1,200,465 951,860 54,693
烏克蘭 0 1,056,265 683,273 18,472
秘魯 0 1,006,318 943,637 37,414
南非 9,502 1,004,413 844,874 26,735
荷蘭 4 773,991 9,017 11,090
印尼 0 713,365 583,676 21,237
美國疫情全球數據
19,542,483
確診累積
+100,283(較上日)		 340,952
死亡個案
+935(較上日)		 11,653,910
治癒人數
+69,800(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 19,213 2,143,612 836,951 24,233
德克薩斯州 6,376 1,678,166 1,368,156 27,186
佛羅里達州 7,391 1,271,979 721,869 21,213
紐約州 6,441 960,528 471,865 37,343
伊利諾伊州 3,767 937,909 650,404 17,336
俄亥俄州 5,857 670,525 517,057 8,511
佐治亞州 3,511 632,299 340,076 10,689
賓夕法尼亞州 4,710 614,392 371,943 15,075
田納西州 3,188 564,080 480,227 6,512
北卡羅萊納州 2,898 516,828 403,488 6,549
中國大陸疫情全球數據
86,956
確診累積
+1(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 81,984
治癒人數
+1(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,149 63,637 4,512
廣東 0 2,038 1,999 8
上海 0 1,492 1,377 7
浙江 0 1,302 1,290 1
河南 0 1,298 1,270 22
湖南 0 1,021 1,016 4
安徽 0 993 986 6
新疆 0 980 977 3
北京 0 971 941 9
黑龍江 0 961 939 13
香港疫情全球數據
8,611
確診累積
0(較上日)		 137
死亡個案
0(較上日)		 7,934
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 9 743 614 34
觀塘區 20 693 572 7
油尖旺區 1 602 524 9
沙田區 1 561 497 7
九龍城區 4 502 432 8
葵青區 4 479 411 4
深水埗區 6 469 365 11
東區 2 461 369 11
元朗區 7 419 370 6
屯門區 2 402 351 16
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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