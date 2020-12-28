下一篇文章
【英國疫情】疫苗一針難求 富豪願出2萬打尖搶先接種
|新型冠狀肺炎全球疫情（12月28日 時間03:00）
|香港疫情全球數據
|8,611
確診/疑似
0(較上日)
|137
死亡個案
0(較上日)
|7,934
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|81,138,249
確診累積
+108,053(較上日)
|1,771,101
死亡個案
+1,903(較上日)
|57,388,886
治癒人數
+67,173(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|25,201
|19,467,401
|11,597,570
|340,423
|印度
|0
|10,206,901
|9,779,500
|147,907
|巴西
|383
|7,466,189
|6,654,189
|190,861
|俄羅斯
|0
|3,050,248
|2,450,829
|54,778
|法國
|0
|2,608,277
|195,638
|62,694
|英國
|32,408
|2,295,143
|4,944
|70,860
|土耳其
|14,205
|2,147,578
|2,015,230
|19,878
|意大利
|8,937
|2,047,696
|1,394,011
|71,925
|西班牙
|0
|1,869,610
|196,958
|49,824
|德國
|1,828
|1,658,427
|1,255,361
|30,386
|哥倫比亞
|0
|1,584,903
|1,444,041
|41,943
|阿根廷
|0
|1,578,267
|1,402,227
|42,501
|墨西哥
|0
|1,377,217
|1,031,864
|122,026
|波蘭
|0
|1,257,799
|999,610
|27,118
|伊朗
|0
|1,200,465
|951,860
|54,693
|烏克蘭
|0
|1,056,265
|683,273
|18,472
|秘魯
|0
|1,006,318
|943,637
|37,414
|南非
|9,502
|1,004,413
|844,874
|26,735
|荷蘭
|0
|773,987
|8,974
|11,090
|印尼
|0
|713,365
|583,676
|21,237
|美國疫情全球數據
|19,467,401
確診累積
+25,201(較上日)
|340,423
死亡個案
+406(較上日)
|11,597,570
治癒人數
+13,460(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|0
|2,124,399
|825,306
|24,218
|德克薩斯州
|0
|1,671,790
|1,363,469
|27,129
|佛羅里達州
|0
|1,264,588
|719,190
|21,135
|紐約州
|0
|954,087
|469,937
|37,232
|伊利諾伊州
|3,767
|937,909
|642,182
|17,336
|俄亥俄州
|5,857
|670,525
|517,057
|8,511
|佐治亞州
|0
|628,788
|338,558
|10,685
|賓夕法尼亞州
|4,710
|614,392
|371,943
|15,075
|田納西州
|0
|560,892
|476,700
|6,443
|北卡羅萊納州
|2,898
|516,828
|403,488
|6,549
|中國大陸疫情全球數據
|86,956
確診累積
+1(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|81,984
治癒人數
+1(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,149
|63,637
|4,512
|廣東
|0
|2,038
|1,999
|8
|上海
|0
|1,492
|1,377
|7
|浙江
|0
|1,302
|1,290
|1
|河南
|0
|1,298
|1,270
|22
|湖南
|0
|1,021
|1,016
|4
|安徽
|0
|993
|986
|6
|新疆
|0
|980
|977
|3
|北京
|0
|971
|941
|9
|黑龍江
|0
|961
|939
|13
|香港疫情全球數據
|8,611
確診累積
0(較上日)
|137
死亡個案
0(較上日)
|7,934
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|9
|743
|614
|34
|觀塘區
|20
|693
|572
|7
|油尖旺區
|1
|602
|524
|9
|沙田區
|1
|561
|497
|7
|九龍城區
|4
|502
|432
|8
|葵青區
|4
|479
|411
|4
|深水埗區
|6
|469
|365
|11
|東區
|2
|461
|369
|11
|元朗區
|7
|419
|370
|6
|屯門區
|2
|402
|351
|16
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫