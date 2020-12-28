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新型冠狀肺炎全球疫情（12月28日 時間03:00）

國際形勢 03:00 2020/12/28

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（12月28日　時間03:00）
香港疫情全球數據
8,611
確診/疑似
0(較上日)		 137
死亡個案
0(較上日)		 7,934
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
81,138,249
確診累積
+108,053(較上日)		 1,771,101
死亡個案
+1,903(較上日)		 57,388,886
治癒人數
+67,173(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 25,201 19,467,401 11,597,570 340,423
印度 0 10,206,901 9,779,500 147,907
巴西 383 7,466,189 6,654,189 190,861
俄羅斯 0 3,050,248 2,450,829 54,778
法國 0 2,608,277 195,638 62,694
英國 32,408 2,295,143 4,944 70,860
土耳其 14,205 2,147,578 2,015,230 19,878
意大利 8,937 2,047,696 1,394,011 71,925
西班牙 0 1,869,610 196,958 49,824
德國 1,828 1,658,427 1,255,361 30,386
哥倫比亞 0 1,584,903 1,444,041 41,943
阿根廷 0 1,578,267 1,402,227 42,501
墨西哥 0 1,377,217 1,031,864 122,026
波蘭 0 1,257,799 999,610 27,118
伊朗 0 1,200,465 951,860 54,693
烏克蘭 0 1,056,265 683,273 18,472
秘魯 0 1,006,318 943,637 37,414
南非 9,502 1,004,413 844,874 26,735
荷蘭 0 773,987 8,974 11,090
印尼 0 713,365 583,676 21,237
美國疫情全球數據
19,467,401
確診累積
+25,201(較上日)		 340,423
死亡個案
+406(較上日)		 11,597,570
治癒人數
+13,460(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 2,124,399 825,306 24,218
德克薩斯州 0 1,671,790 1,363,469 27,129
佛羅里達州 0 1,264,588 719,190 21,135
紐約州 0 954,087 469,937 37,232
伊利諾伊州 3,767 937,909 642,182 17,336
俄亥俄州 5,857 670,525 517,057 8,511
佐治亞州 0 628,788 338,558 10,685
賓夕法尼亞州 4,710 614,392 371,943 15,075
田納西州 0 560,892 476,700 6,443
北卡羅萊納州 2,898 516,828 403,488 6,549
中國大陸疫情全球數據
86,956
確診累積
+1(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 81,984
治癒人數
+1(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,149 63,637 4,512
廣東 0 2,038 1,999 8
上海 0 1,492 1,377 7
浙江 0 1,302 1,290 1
河南 0 1,298 1,270 22
湖南 0 1,021 1,016 4
安徽 0 993 986 6
新疆 0 980 977 3
北京 0 971 941 9
黑龍江 0 961 939 13
香港疫情全球數據
8,611
確診累積
0(較上日)		 137
死亡個案
0(較上日)		 7,934
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 9 743 614 34
觀塘區 20 693 572 7
油尖旺區 1 602 524 9
沙田區 1 561 497 7
九龍城區 4 502 432 8
葵青區 4 479 411 4
深水埗區 6 469 365 11
東區 2 461 369 11
元朗區 7 419 370 6
屯門區 2 402 351 16
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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