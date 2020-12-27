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新型冠狀肺炎全球疫情（12月27日 時間15:00）

國際形勢 15:00 2020/12/27

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（12月27日　時間15:00）
香港疫情全球數據
8,541
確診/疑似
0(較上日)		 136
死亡個案
0(較上日)		 7,934
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
80,888,519
確診累積
+374,251(較上日)		 1,766,383
死亡個案
+4,505(較上日)		 57,175,450
治癒人數
+431,962(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 216,031 19,433,847 11,582,948 339,921
印度 9,800 10,188,392 9,761,538 147,659
巴西 17,246 7,465,806 6,654,189 190,815
俄羅斯 0 3,021,964 2,426,439 54,226
法國 3,093 2,607,688 195,638 62,694
英國 34,714 2,262,735 4,910 70,513
土耳其 15,118 2,133,373 1,994,034 19,624
意大利 10,405 2,038,759 1,386,198 71,620
西班牙 0 1,869,610 196,958 49,824
德國 4,227 1,646,240 1,253,285 30,157
哥倫比亞 10,196 1,584,903 1,444,041 41,943
阿根廷 3,713 1,578,267 1,402,227 42,501
墨西哥 4,974 1,377,217 1,031,864 122,026
波蘭 0 1,253,957 992,381 27,061
伊朗 0 1,194,963 942,548 54,574
烏克蘭 0 1,049,717 676,234 18,389
秘魯 772 1,006,318 943,637 37,414
南非 11,552 994,911 839,194 26,521
荷蘭 21 764,907 8,974 11,062
印尼 0 706,837 576,693 20,994
美國疫情全球數據
19,433,847
確診累積
+216,031(較上日)		 339,921
死亡個案
+1,597(較上日)		 11,582,948
治癒人數
+151,357(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 56,830 2,124,399 825,306 24,218
德克薩斯州 5,691 1,671,790 1,363,469 27,129
佛羅里達州 17,042 1,264,588 719,190 21,135
紐約州 10,823 954,087 469,937 37,232
伊利諾伊州 3,293 934,142 642,182 17,224
俄亥俄州 11,017 664,668 510,332 8,476
佐治亞州 4,158 628,788 338,558 10,685
賓夕法尼亞州 6,953 609,682 371,943 14,951
田納西州 14,395 560,892 476,700 6,443
密歇根州 7,877 516,326 318,389 12,690
中國大陸疫情全球數據
86,955
確診累積
+22(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 81,987
治癒人數
+20(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,149 63,637 4,512
廣東 0 2,038 1,999 8
上海 4 1,492 1,377 7
浙江 2 1,302 1,290 1
河南 0 1,298 1,270 22
湖南 0 1,021 1,016 4
安徽 1 993 986 6
新疆 0 980 977 3
北京 8 971 941 9
黑龍江 0 961 939 13
香港疫情全球數據
8,541
確診累積
0(較上日)		 136
死亡個案
0(較上日)		 7,934
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 10 734 610 35
觀塘區 10 673 560 7
油尖旺區 3 601 518 9
沙田區 2 560 491 8
九龍城區 5 498 428 8
葵青區 2 475 405 4
深水埗區 1 463 358 12
東區 2 459 365 11
元朗區 1 412 368 6
屯門區 6 400 349 16
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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