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【變種病毒】於尼日利亞出現 與英國南非變種版本不同
|新型冠狀肺炎全球疫情（12月27日 時間07:00）
|香港疫情全球數據
|8,541
確診/疑似
0(較上日)
|136
死亡個案
0(較上日)
|7,934
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|80,817,128
確診累積
+302,860(較上日)
|1,765,634
死亡個案
+3,756(較上日)
|57,102,449
治癒人數
+358,961(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|162,175
|19,379,991
|11,543,350
|339,690
|印度
|9,800
|10,188,392
|9,760,848
|147,659
|巴西
|17,246
|7,465,806
|6,653,935
|190,795
|俄羅斯
|0
|3,021,964
|2,426,439
|54,226
|法國
|3,093
|2,607,688
|195,638
|62,694
|英國
|34,694
|2,262,715
|4,854
|70,512
|土耳其
|15,118
|2,133,373
|1,994,034
|19,624
|意大利
|10,405
|2,038,759
|1,386,198
|71,620
|西班牙
|0
|1,869,610
|196,958
|49,824
|德國
|4,227
|1,646,240
|1,242,273
|30,157
|哥倫比亞
|10,196
|1,584,903
|1,444,041
|41,943
|阿根廷
|3,713
|1,578,267
|1,402,227
|42,501
|墨西哥
|0
|1,372,243
|1,023,916
|121,837
|波蘭
|0
|1,253,957
|992,381
|27,061
|伊朗
|0
|1,194,963
|942,548
|54,574
|烏克蘭
|0
|1,049,717
|676,234
|18,389
|秘魯
|772
|1,006,318
|943,637
|37,414
|南非
|11,552
|994,911
|839,194
|26,521
|荷蘭
|19
|764,905
|8,951
|11,061
|印尼
|0
|706,837
|576,693
|20,994
|美國疫情全球數據
|19,379,991
確診累積
+162,175(較上日)
|339,690
死亡個案
+1,366(較上日)
|11,543,350
治癒人數
+111,759(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|23,849
|2,091,418
|818,916
|24,067
|德克薩斯州
|3,409
|1,669,508
|1,361,374
|27,120
|佛羅里達州
|17,042
|1,264,588
|719,190
|21,135
|紐約州
|10,359
|953,623
|469,937
|37,226
|伊利諾伊州
|3,293
|934,142
|642,182
|17,224
|俄亥俄州
|0
|653,651
|489,808
|8,457
|佐治亞州
|4,158
|628,788
|338,558
|10,685
|賓夕法尼亞州
|6,953
|609,682
|371,943
|14,951
|田納西州
|14,395
|560,892
|476,700
|6,443
|密歇根州
|7,877
|516,326
|318,389
|12,690
|中國大陸疫情全球數據
|86,933
確診累積
0(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|81,967
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,149
|63,637
|4,512
|廣東
|0
|2,038
|1,997
|8
|上海
|0
|1,488
|1,370
|7
|浙江
|0
|1,300
|1,290
|1
|河南
|0
|1,298
|1,270
|22
|湖南
|0
|1,021
|1,016
|4
|安徽
|0
|992
|986
|6
|新疆
|0
|980
|977
|3
|北京
|0
|963
|941
|9
|黑龍江
|0
|961
|937
|13
|香港疫情全球數據
|8,541
確診累積
0(較上日)
|136
死亡個案
0(較上日)
|7,934
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|10
|734
|610
|35
|觀塘區
|10
|673
|560
|7
|油尖旺區
|3
|601
|518
|9
|沙田區
|2
|560
|491
|8
|九龍城區
|5
|498
|428
|8
|葵青區
|2
|475
|405
|4
|深水埗區
|1
|463
|358
|12
|東區
|2
|459
|365
|11
|元朗區
|1
|412
|368
|6
|屯門區
|6
|400
|349
|16
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫