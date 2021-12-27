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新型冠狀肺炎全球疫情（12月27日 時間06:00）

國際形勢 06:00 2021/12/27

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（12月27日　時間06:00）
香港疫情全球數據
12,590
確診/疑似
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,184
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
280,233,873
確診累積
+208,729(較上日)		 5,417,274
死亡個案
+719(較上日)		 255,698,185
治癒人數
0(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 95,082 53,121,847 48,112,403 837,804
印度 2,595 34,789,397 34,230,354 479,682
巴西 4,810 22,239,436 21,414,318 618,457
英國 0 11,891,292 9,961,369 147,857
俄羅斯 0 10,392,020 9,259,771 304,218
土耳其 20,138 9,307,124 8,943,724 81,576
法國 27,697 9,116,068 7,806,026 122,642
德國 6,438 7,009,634 6,113,500 111,081
伊朗 0 6,184,762 6,026,378 131,400
西班牙 0 5,718,007 5,002,310 89,019
意大利 24,882 5,647,313 4,993,863 136,611
阿根廷 0 5,452,419 5,259,080 117,020
哥倫比亞 0 5,121,668 4,957,334 129,729
印尼 0 4,261,759 4,113,049 144,055
波蘭 0 4,049,838 3,563,434 94,327
墨西哥 0 3,950,200 3,298,990 298,759
烏克蘭 0 3,645,124 3,428,212 94,838
南非 5,603 3,413,540 3,111,957 90,814
荷蘭 0 3,065,010 2,534,710 20,716
菲律賓 0 2,838,640 2,777,918 51,200
美國疫情全球數據
53,121,847
確診累積
+95,082(較上日)		 837,804
死亡個案
+25(較上日)		 48,112,403
治癒人數
+50,927(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 5,150,510 5,074,167 76,343
德克薩斯州 0 4,478,203 4,292,526 75,714
佛羅里達州 0 3,911,566 3,621,490 62,347
紐約州 0 3,220,099 2,470,619 59,457
伊利諾伊州 0 2,021,302 1,734,345 30,566
賓夕法尼亞州 6,839 1,954,488 1,918,438 36,050
俄亥俄州 20,917 1,931,908 1,715,753 28,720
佐治亞州 0 1,733,600 1,545,566 31,209
密歇根州 0 1,645,578 1,201,233 28,344
北卡羅萊納州 0 1,607,378 1,538,231 19,233
中國大陸疫情全球數據
101,083
確診累積
0(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 94,430
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,316 63,804 4,512
廣東 0 3,421 3,328 8
上海 0 3,037 2,881 7
黑龍江 0 2,035 2,016 13
浙江 0 2,004 1,502 1
雲南 0 1,803 1,704 2
河南 0 1,640 1,587 22
江蘇 0 1,624 1,620 0
河北 0 1,458 1,451 7
福建 0 1,350 1,318 1
香港疫情全球數據
12,590
確診累積
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,184
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,194 1,173 16
觀塘區 0 876 858 18
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 816 797 18
東區 0 670 657 12
深水埗區 0 667 642 24
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 626 616 10
葵青區 0 612 604 6
中西區 0 565 561 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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