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新型冠狀肺炎全球疫情（12月27日 時間04:00）

國際形勢 04:00 2020/12/27

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（12月27日　時間04:00）
香港疫情全球數據
8,541
確診/疑似
0(較上日)		 136
死亡個案
0(較上日)		 7,934
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
80,668,907
確診累積
+154,639(較上日)		 1,763,728
死亡個案
+1,850(較上日)		 56,926,832
治癒人數
+183,344(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 64,451 19,282,267 11,477,104 338,916
印度 9,761 10,188,353 9,760,817 147,659
巴西 0 7,448,560 6,591,933 190,515
俄羅斯 0 3,021,964 2,426,439 54,226
法國 3,093 2,607,688 195,638 62,694
英國 34,694 2,262,715 4,854 70,512
土耳其 15,118 2,133,373 1,994,034 19,624
意大利 10,405 2,038,759 1,386,198 71,620
西班牙 0 1,869,610 196,958 49,824
德國 3,793 1,645,806 1,242,273 30,113
哥倫比亞 0 1,574,707 1,430,709 41,690
阿根廷 0 1,574,554 1,384,277 42,422
墨西哥 0 1,372,243 1,023,916 121,837
波蘭 0 1,253,957 992,381 27,061
伊朗 0 1,194,963 942,548 54,574
烏克蘭 0 1,049,717 676,234 18,389
秘魯 0 1,005,546 941,668 37,368
南非 0 983,359 830,251 26,276
荷蘭 0 764,886 8,933 11,061
印尼 0 706,837 576,693 20,994
美國疫情全球數據
19,282,267
確診累積
+64,451(較上日)		 338,916
死亡個案
+592(較上日)		 11,477,104
治癒人數
+45,513(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 2,067,569 814,300 23,985
德克薩斯州 0 1,666,099 1,356,661 27,109
佛羅里達州 17,042 1,264,588 719,190 21,135
紐約州 9,036 952,300 469,937 37,226
伊利諾伊州 3,293 934,142 632,269 17,224
俄亥俄州 0 653,651 489,808 8,457
佐治亞州 0 624,630 337,191 10,631
賓夕法尼亞州 6,953 609,682 371,943 14,951
田納西州 0 546,497 462,694 6,431
北卡羅萊納州 19,419 513,930 403,488 6,526
中國大陸疫情全球數據
86,933
確診累積
0(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 81,967
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,149 63,637 4,512
廣東 0 2,038 1,997 8
上海 0 1,488 1,370 7
浙江 0 1,300 1,290 1
河南 0 1,298 1,270 22
湖南 0 1,021 1,016 4
安徽 0 992 986 6
新疆 0 980 977 3
北京 0 963 941 9
黑龍江 0 961 937 13
香港疫情全球數據
8,541
確診累積
0(較上日)		 136
死亡個案
0(較上日)		 7,934
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 10 734 610 35
觀塘區 10 673 560 7
油尖旺區 3 601 518 9
沙田區 2 560 491 8
九龍城區 5 498 428 8
葵青區 2 475 405 4
深水埗區 1 463 358 12
東區 2 459 365 11
元朗區 1 412 368 6
屯門區 6 400 349 16
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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