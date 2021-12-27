  • 11°C
香港時間 : 20211227日 (一) 04:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新型冠狀肺炎全球疫情（12月27日 時間04:00）

國際形勢 04:00 2021/12/27

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（12月27日　時間04:00）
香港疫情全球數據
12,590
確診/疑似
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,184
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
280,194,135
確診累積
+168,991(較上日)		 5,417,198
死亡個案
+643(較上日)		 255,693,448
治癒人數
0(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 67,294 53,094,059 48,108,883 837,786
印度 0 34,786,802 34,230,354 479,682
巴西 0 22,234,626 21,414,318 618,457
英國 0 11,891,292 9,961,369 147,857
俄羅斯 0 10,392,020 9,259,771 304,218
土耳其 20,138 9,307,124 8,943,724 81,576
法國 27,697 9,116,068 7,806,026 122,642
德國 5,877 7,009,073 6,113,500 111,076
伊朗 0 6,184,762 6,026,378 131,400
西班牙 0 5,718,007 5,002,310 89,019
意大利 24,882 5,647,313 4,993,863 136,611
阿根廷 0 5,452,419 5,259,080 117,020
哥倫比亞 0 5,121,668 4,957,334 129,729
印尼 0 4,261,759 4,113,049 144,055
波蘭 0 4,049,838 3,563,434 94,327
墨西哥 0 3,950,200 3,298,990 298,759
烏克蘭 0 3,645,124 3,428,212 94,838
南非 5,603 3,413,540 3,111,957 90,814
荷蘭 0 3,065,010 2,534,710 20,716
菲律賓 0 2,838,640 2,777,918 51,200
美國疫情全球數據
53,094,059
確診累積
+67,294(較上日)		 837,786
死亡個案
+7(較上日)		 48,108,883
治癒人數
+47,407(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 5,150,510 5,074,167 76,343
德克薩斯州 0 4,478,203 4,292,526 75,714
佛羅里達州 0 3,911,566 3,621,490 62,347
紐約州 0 3,220,099 2,470,619 59,457
伊利諾伊州 0 2,021,302 1,734,345 30,566
賓夕法尼亞州 6,839 1,954,488 1,918,438 36,050
俄亥俄州 20,917 1,931,908 1,715,753 28,720
佐治亞州 0 1,733,600 1,545,566 31,209
密歇根州 0 1,645,578 1,201,233 28,344
北卡羅萊納州 0 1,607,378 1,538,231 19,233
中國大陸疫情全球數據
101,083
確診累積
0(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 94,430
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,316 63,804 4,512
廣東 0 3,421 3,328 8
上海 0 3,037 2,881 7
黑龍江 0 2,035 2,016 13
浙江 0 2,004 1,502 1
雲南 0 1,803 1,704 2
河南 0 1,640 1,587 22
江蘇 0 1,624 1,620 0
河北 0 1,458 1,451 7
福建 0 1,350 1,318 1
香港疫情全球數據
12,590
確診累積
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,184
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,194 1,173 16
觀塘區 0 876 858 18
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 816 797 18
東區 0 670 657 12
深水埗區 0 667 642 24
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 626 616 10
葵青區 0 612 604 6
中西區 0 565 561 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

下一篇文章

南非杜圖大主教逝世 終年90歲
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英國疫情】多處收緊防疫措施 英格蘭除外
【英國疫情】多處收緊防疫措施 英格蘭除外
拜登與民眾通話 對方講完反拜登語句後cut線（有片）
拜登與民眾通話 對方講完反拜登語句後cut線（有片）
【英國疫情】連續3日確診破萬 多個行業人手不足
【英國疫情】連續3日確診破萬 多個行業人手不足
美國聖誕取消逾千航班 需求及人手不足（第二版）
美國聖誕取消逾千航班 需求及人手不足（第二版）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月27日 時間04:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月27日 時間04:00）
【BTS】再多兩人確診 包括Jin及RM（第二版）
【BTS】再多兩人確診 包括Jin及RM（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款