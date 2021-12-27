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南非杜圖大主教逝世 終年90歲
|新型冠狀肺炎全球疫情（12月27日 時間04:00）
|香港疫情全球數據
|12,590
確診/疑似
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,184
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|280,194,135
確診累積
+168,991(較上日)
|5,417,198
死亡個案
+643(較上日)
|255,693,448
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|67,294
|53,094,059
|48,108,883
|837,786
|印度
|0
|34,786,802
|34,230,354
|479,682
|巴西
|0
|22,234,626
|21,414,318
|618,457
|英國
|0
|11,891,292
|9,961,369
|147,857
|俄羅斯
|0
|10,392,020
|9,259,771
|304,218
|土耳其
|20,138
|9,307,124
|8,943,724
|81,576
|法國
|27,697
|9,116,068
|7,806,026
|122,642
|德國
|5,877
|7,009,073
|6,113,500
|111,076
|伊朗
|0
|6,184,762
|6,026,378
|131,400
|西班牙
|0
|5,718,007
|5,002,310
|89,019
|意大利
|24,882
|5,647,313
|4,993,863
|136,611
|阿根廷
|0
|5,452,419
|5,259,080
|117,020
|哥倫比亞
|0
|5,121,668
|4,957,334
|129,729
|印尼
|0
|4,261,759
|4,113,049
|144,055
|波蘭
|0
|4,049,838
|3,563,434
|94,327
|墨西哥
|0
|3,950,200
|3,298,990
|298,759
|烏克蘭
|0
|3,645,124
|3,428,212
|94,838
|南非
|5,603
|3,413,540
|3,111,957
|90,814
|荷蘭
|0
|3,065,010
|2,534,710
|20,716
|菲律賓
|0
|2,838,640
|2,777,918
|51,200
|美國疫情全球數據
|53,094,059
確診累積
+67,294(較上日)
|837,786
死亡個案
+7(較上日)
|48,108,883
治癒人數
+47,407(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|0
|5,150,510
|5,074,167
|76,343
|德克薩斯州
|0
|4,478,203
|4,292,526
|75,714
|佛羅里達州
|0
|3,911,566
|3,621,490
|62,347
|紐約州
|0
|3,220,099
|2,470,619
|59,457
|伊利諾伊州
|0
|2,021,302
|1,734,345
|30,566
|賓夕法尼亞州
|6,839
|1,954,488
|1,918,438
|36,050
|俄亥俄州
|20,917
|1,931,908
|1,715,753
|28,720
|佐治亞州
|0
|1,733,600
|1,545,566
|31,209
|密歇根州
|0
|1,645,578
|1,201,233
|28,344
|北卡羅萊納州
|0
|1,607,378
|1,538,231
|19,233
|中國大陸疫情全球數據
|101,083
確診累積
0(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|94,430
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,316
|63,804
|4,512
|廣東
|0
|3,421
|3,328
|8
|上海
|0
|3,037
|2,881
|7
|黑龍江
|0
|2,035
|2,016
|13
|浙江
|0
|2,004
|1,502
|1
|雲南
|0
|1,803
|1,704
|2
|河南
|0
|1,640
|1,587
|22
|江蘇
|0
|1,624
|1,620
|0
|河北
|0
|1,458
|1,451
|7
|福建
|0
|1,350
|1,318
|1
|香港疫情全球數據
|12,590
確診累積
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,184
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,194
|1,173
|16
|觀塘區
|0
|876
|858
|18
|黃大仙區
|0
|865
|824
|40
|九龍城區
|0
|816
|797
|18
|東區
|0
|670
|657
|12
|深水埗區
|0
|667
|642
|24
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|626
|616
|10
|葵青區
|0
|612
|604
|6
|中西區
|0
|565
|561
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫