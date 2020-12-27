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新型冠狀肺炎全球疫情（12月27日 時間01:00）

國際形勢 01:00 2020/12/27

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（12月27日　時間01:00）
香港疫情全球數據
8,541
確診/疑似
0(較上日)		 136
死亡個案
0(較上日)		 7,934
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
80,596,808
確診累積
+82,540(較上日)		 1,762,751
死亡個案
+873(較上日)		 56,785,634
治癒人數
+42,146(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 6,953 19,224,769 11,431,591 338,347
印度 4,886 10,183,478 9,756,464 147,557
巴西 0 7,448,560 6,512,717 190,515
俄羅斯 0 3,021,964 2,426,439 54,226
法國 0 2,604,595 195,365 62,548
英國 34,693 2,262,714 4,854 70,512
土耳其 15,118 2,133,373 1,994,034 19,624
意大利 10,405 2,038,759 1,386,198 71,620
西班牙 0 1,869,610 196,958 49,824
德國 1,810 1,643,823 1,235,968 30,016
哥倫比亞 0 1,574,707 1,430,709 41,690
阿根廷 0 1,574,554 1,384,277 42,422
墨西哥 0 1,372,243 1,023,916 121,837
波蘭 0 1,253,957 992,381 27,061
伊朗 0 1,194,963 942,548 54,574
烏克蘭 0 1,049,717 676,234 18,389
秘魯 0 1,005,546 941,668 37,368
南非 0 983,359 830,251 26,276
荷蘭 0 764,886 8,933 11,061
印尼 0 706,837 576,693 20,994
美國疫情全球數據
19,224,769
確診累積
+6,953(較上日)		 338,347
死亡個案
+23(較上日)		 11,431,591
治癒人數
0(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 2,067,569 814,300 23,985
德克薩斯州 0 1,666,099 1,356,661 27,109
佛羅里達州 0 1,247,546 715,852 20,995
紐約州 0 943,264 468,484 37,129
伊利諾伊州 0 930,849 632,269 17,154
俄亥俄州 0 653,651 489,808 8,457
佐治亞州 0 624,630 337,191 10,631
賓夕法尼亞州 6,953 609,682 371,943 14,951
田納西州 0 546,497 462,694 6,431
密歇根州 0 508,449 284,731 12,415
中國大陸疫情全球數據
86,933
確診累積
0(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 81,967
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,149 63,637 4,512
廣東 0 2,038 1,997 8
上海 0 1,488 1,370 7
浙江 0 1,300 1,290 1
河南 0 1,298 1,270 22
湖南 0 1,021 1,016 4
安徽 0 992 986 6
新疆 0 980 977 3
北京 0 963 941 9
黑龍江 0 961 937 13
香港疫情全球數據
8,541
確診累積
0(較上日)		 136
死亡個案
0(較上日)		 7,934
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 0 724 607 35
觀塘區 0 663 547 7
油尖旺區 0 598 514 9
沙田區 0 558 484 8
九龍城區 0 493 424 8
葵青區 0 473 400 4
深水埗區 0 462 354 12
東區 0 457 360 11
元朗區 0 411 363 6
屯門區 0 394 345 16
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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