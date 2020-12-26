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新型冠狀肺炎全球疫情（12月26日 時間13:00）

國際形勢 13:00 2020/12/26

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（12月26日　時間13:00）
香港疫情全球數據
8,482
確診/疑似
0(較上日)		 136
死亡個案
0(較上日)		 7,317
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
80,377,753
確診累積
+295,356(較上日)		 1,759,414
死亡個案
+5,414(較上日)		 56,610,439
治癒人數
+184,521(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 92,954 19,210,166 11,428,370 338,263
印度 11,915 10,169,818 9,740,108 147,379
巴西 22,967 7,448,560 6,512,717 190,515
俄羅斯 0 2,992,706 2,398,254 53,659
法國 20,124 2,604,595 195,365 62,548
英國 32,726 2,227,947 4,822 70,302
土耳其 17,543 2,118,255 1,970,803 19,371
意大利 19,037 2,028,354 1,377,109 71,359
西班牙 0 1,869,610 196,958 49,824
德國 2,141 1,632,737 1,235,968 29,968
哥倫比亞 14,941 1,574,707 1,430,709 41,690
阿根廷 2,874 1,574,554 1,384,277 42,422
墨西哥 9,679 1,372,243 1,023,916 121,837
波蘭 0 1,249,079 984,683 26,992
伊朗 0 1,189,203 933,736 54,440
烏克蘭 0 1,041,583 670,437 18,255
秘魯 1,564 1,005,546 941,668 37,368
南非 14,796 983,359 830,251 26,276
荷蘭 58 755,038 8,933 11,015
印尼 0 700,097 570,304 20,847
美國疫情全球數據
19,210,166
確診累積
+92,954(較上日)		 338,263
死亡個案
+1,182(較上日)		 11,428,370
治癒人數
+39,747(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 21,797 2,067,569 814,300 23,985
德克薩斯州 2,347 1,666,099 1,356,661 27,109
佛羅里達州 0 1,247,546 715,852 20,995
紐約州 11,622 943,264 468,484 37,129
伊利諾伊州 5,742 930,849 632,269 17,154
俄亥俄州 0 653,651 489,808 8,457
佐治亞州 6,054 624,630 337,191 10,631
賓夕法尼亞州 6,477 602,729 371,943 14,928
田納西州 0 546,497 462,694 6,431
密歇根州 0 508,449 284,731 12,415
中國大陸疫情全球數據
86,933
確診累積
+19(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 81,971
治癒人數
+15(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,149 63,637 4,512
廣東 1 2,038 1,997 8
上海 5 1,488 1,370 7
浙江 0 1,300 1,290 1
河南 0 1,298 1,270 22
湖南 1 1,021 1,016 4
安徽 0 992 986 6
新疆 0 980 977 3
北京 2 963 941 9
黑龍江 0 961 937 13
香港疫情全球數據
8,482
確診累積
0(較上日)		 136
死亡個案
0(較上日)		 7,317
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 8 724 607 35
觀塘區 5 663 547 7
油尖旺區 3 598 514 9
沙田區 0 558 484 8
九龍城區 3 493 424 8
葵青區 2 473 400 4
深水埗區 15 462 354 12
東區 1 457 360 11
元朗區 2 411 363 6
屯門區 5 394 345 16
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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