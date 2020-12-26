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【新冠疫苗】美國醫生接種Moderna疫苗後嚴重過敏
|新型冠狀肺炎全球疫情（12月26日 時間13:00）
|香港疫情全球數據
|8,482
確診/疑似
0(較上日)
|136
死亡個案
0(較上日)
|7,317
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|80,377,753
確診累積
+295,356(較上日)
|1,759,414
死亡個案
+5,414(較上日)
|56,610,439
治癒人數
+184,521(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|92,954
|19,210,166
|11,428,370
|338,263
|印度
|11,915
|10,169,818
|9,740,108
|147,379
|巴西
|22,967
|7,448,560
|6,512,717
|190,515
|俄羅斯
|0
|2,992,706
|2,398,254
|53,659
|法國
|20,124
|2,604,595
|195,365
|62,548
|英國
|32,726
|2,227,947
|4,822
|70,302
|土耳其
|17,543
|2,118,255
|1,970,803
|19,371
|意大利
|19,037
|2,028,354
|1,377,109
|71,359
|西班牙
|0
|1,869,610
|196,958
|49,824
|德國
|2,141
|1,632,737
|1,235,968
|29,968
|哥倫比亞
|14,941
|1,574,707
|1,430,709
|41,690
|阿根廷
|2,874
|1,574,554
|1,384,277
|42,422
|墨西哥
|9,679
|1,372,243
|1,023,916
|121,837
|波蘭
|0
|1,249,079
|984,683
|26,992
|伊朗
|0
|1,189,203
|933,736
|54,440
|烏克蘭
|0
|1,041,583
|670,437
|18,255
|秘魯
|1,564
|1,005,546
|941,668
|37,368
|南非
|14,796
|983,359
|830,251
|26,276
|荷蘭
|58
|755,038
|8,933
|11,015
|印尼
|0
|700,097
|570,304
|20,847
|美國疫情全球數據
|19,210,166
確診累積
+92,954(較上日)
|338,263
死亡個案
+1,182(較上日)
|11,428,370
治癒人數
+39,747(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|21,797
|2,067,569
|814,300
|23,985
|德克薩斯州
|2,347
|1,666,099
|1,356,661
|27,109
|佛羅里達州
|0
|1,247,546
|715,852
|20,995
|紐約州
|11,622
|943,264
|468,484
|37,129
|伊利諾伊州
|5,742
|930,849
|632,269
|17,154
|俄亥俄州
|0
|653,651
|489,808
|8,457
|佐治亞州
|6,054
|624,630
|337,191
|10,631
|賓夕法尼亞州
|6,477
|602,729
|371,943
|14,928
|田納西州
|0
|546,497
|462,694
|6,431
|密歇根州
|0
|508,449
|284,731
|12,415
|中國大陸疫情全球數據
|86,933
確診累積
+19(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|81,971
治癒人數
+15(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,149
|63,637
|4,512
|廣東
|1
|2,038
|1,997
|8
|上海
|5
|1,488
|1,370
|7
|浙江
|0
|1,300
|1,290
|1
|河南
|0
|1,298
|1,270
|22
|湖南
|1
|1,021
|1,016
|4
|安徽
|0
|992
|986
|6
|新疆
|0
|980
|977
|3
|北京
|2
|963
|941
|9
|黑龍江
|0
|961
|937
|13
|香港疫情全球數據
|8,482
確診累積
0(較上日)
|136
死亡個案
0(較上日)
|7,317
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|8
|724
|607
|35
|觀塘區
|5
|663
|547
|7
|油尖旺區
|3
|598
|514
|9
|沙田區
|0
|558
|484
|8
|九龍城區
|3
|493
|424
|8
|葵青區
|2
|473
|400
|4
|深水埗區
|15
|462
|354
|12
|東區
|1
|457
|360
|11
|元朗區
|2
|411
|363
|6
|屯門區
|5
|394
|345
|16
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫