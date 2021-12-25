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【Omicron變種】意大利確診創新高 彌撒連續2年限出席人數
|新型冠狀肺炎全球疫情（12月25日 時間17:00）
|香港疫情全球數據
|12,556
確診/疑似
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,184
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|279,462,970
確診累積
+704,612(較上日)
|5,412,257
死亡個案
+7,159(較上日)
|256,842,471
治癒人數
+379,619(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|197,856
|52,986,307
|48,040,815
|837,671
|印度
|7,158
|34,779,815
|34,223,263
|479,520
|巴西
|4,164
|22,230,737
|21,414,318
|618,429
|英國
|124,030
|11,891,292
|9,961,369
|147,857
|俄羅斯
|24,946
|10,368,299
|9,222,486
|303,250
|土耳其
|18,910
|9,266,516
|8,900,401
|81,258
|法國
|94,124
|8,983,760
|7,752,717
|122,462
|德國
|18,203
|6,982,228
|6,087,300
|110,908
|伊朗
|0
|6,181,784
|6,022,150
|131,306
|西班牙
|0
|5,718,007
|5,002,310
|89,019
|意大利
|50,590
|5,567,644
|4,970,584
|136,386
|阿根廷
|16,279
|5,445,236
|5,253,705
|117,008
|哥倫比亞
|3,060
|5,118,254
|4,955,539
|129,686
|印尼
|0
|4,261,412
|4,112,706
|144,047
|波蘭
|0
|4,032,796
|3,522,816
|94,041
|墨西哥
|3,520
|3,947,284
|3,297,421
|298,670
|烏克蘭
|5,276
|3,642,314
|3,423,933
|94,700
|南非
|18,847
|3,393,109
|3,094,902
|90,743
|荷蘭
|0
|3,040,560
|2,491,332
|20,661
|菲律賓
|349
|2,838,381
|2,777,818
|51,187
|美國疫情全球數據
|52,986,307
確診累積
+197,856(較上日)
|837,671
死亡個案
+3,216(較上日)
|48,040,815
治癒人數
+89,383(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|13,957
|5,150,510
|5,074,167
|76,343
|德克薩斯州
|0
|4,478,203
|4,292,526
|75,714
|佛羅里達州
|31,683
|3,911,566
|3,621,490
|62,347
|紐約州
|44,758
|3,220,099
|2,470,619
|59,457
|伊利諾伊州
|0
|2,021,302
|1,734,345
|30,566
|賓夕法尼亞州
|13,286
|1,937,793
|1,901,743
|36,050
|俄亥俄州
|14,414
|1,910,991
|1,703,227
|28,720
|佐治亞州
|9,495
|1,733,600
|1,545,566
|31,209
|密歇根州
|0
|1,645,578
|1,201,233
|28,344
|北卡羅萊納州
|0
|1,607,378
|1,538,231
|19,233
|中國大陸疫情全球數據
|100,871
確診累積
+130(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|94,354
治癒人數
+112(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,316
|63,804
|4,512
|廣東
|6
|3,419
|3,323
|8
|上海
|15
|3,019
|2,874
|7
|黑龍江
|0
|2,035
|2,012
|13
|浙江
|1
|2,003
|1,498
|1
|雲南
|6
|1,799
|1,701
|2
|河南
|0
|1,640
|1,586
|22
|江蘇
|0
|1,624
|1,619
|0
|河北
|0
|1,458
|1,451
|7
|福建
|1
|1,347
|1,318
|1
|香港疫情全球數據
|12,556
確診累積
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,184
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,194
|1,173
|16
|觀塘區
|0
|876
|858
|18
|黃大仙區
|0
|865
|824
|40
|九龍城區
|0
|816
|797
|18
|東區
|0
|670
|657
|12
|深水埗區
|0
|667
|642
|24
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|626
|616
|10
|葵青區
|0
|612
|604
|6
|中西區
|0
|565
|561
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫