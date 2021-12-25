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新型冠狀肺炎全球疫情（12月25日 時間17:00）

國際形勢 17:00 2021/12/25

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（12月25日　時間17:00）
香港疫情全球數據
12,556
確診/疑似
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,184
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
279,462,970
確診累積
+704,612(較上日)		 5,412,257
死亡個案
+7,159(較上日)		 256,842,471
治癒人數
+379,619(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 197,856 52,986,307 48,040,815 837,671
印度 7,158 34,779,815 34,223,263 479,520
巴西 4,164 22,230,737 21,414,318 618,429
英國 124,030 11,891,292 9,961,369 147,857
俄羅斯 24,946 10,368,299 9,222,486 303,250
土耳其 18,910 9,266,516 8,900,401 81,258
法國 94,124 8,983,760 7,752,717 122,462
德國 18,203 6,982,228 6,087,300 110,908
伊朗 0 6,181,784 6,022,150 131,306
西班牙 0 5,718,007 5,002,310 89,019
意大利 50,590 5,567,644 4,970,584 136,386
阿根廷 16,279 5,445,236 5,253,705 117,008
哥倫比亞 3,060 5,118,254 4,955,539 129,686
印尼 0 4,261,412 4,112,706 144,047
波蘭 0 4,032,796 3,522,816 94,041
墨西哥 3,520 3,947,284 3,297,421 298,670
烏克蘭 5,276 3,642,314 3,423,933 94,700
南非 18,847 3,393,109 3,094,902 90,743
荷蘭 0 3,040,560 2,491,332 20,661
菲律賓 349 2,838,381 2,777,818 51,187
美國疫情全球數據
52,986,307
確診累積
+197,856(較上日)		 837,671
死亡個案
+3,216(較上日)		 48,040,815
治癒人數
+89,383(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 13,957 5,150,510 5,074,167 76,343
德克薩斯州 0 4,478,203 4,292,526 75,714
佛羅里達州 31,683 3,911,566 3,621,490 62,347
紐約州 44,758 3,220,099 2,470,619 59,457
伊利諾伊州 0 2,021,302 1,734,345 30,566
賓夕法尼亞州 13,286 1,937,793 1,901,743 36,050
俄亥俄州 14,414 1,910,991 1,703,227 28,720
佐治亞州 9,495 1,733,600 1,545,566 31,209
密歇根州 0 1,645,578 1,201,233 28,344
北卡羅萊納州 0 1,607,378 1,538,231 19,233
中國大陸疫情全球數據
100,871
確診累積
+130(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 94,354
治癒人數
+112(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,316 63,804 4,512
廣東 6 3,419 3,323 8
上海 15 3,019 2,874 7
黑龍江 0 2,035 2,012 13
浙江 1 2,003 1,498 1
雲南 6 1,799 1,701 2
河南 0 1,640 1,586 22
江蘇 0 1,624 1,619 0
河北 0 1,458 1,451 7
福建 1 1,347 1,318 1
香港疫情全球數據
12,556
確診累積
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,184
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,194 1,173 16
觀塘區 0 876 858 18
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 816 797 18
東區 0 670 657 12
深水埗區 0 667 642 24
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 626 616 10
葵青區 0 612 604 6
中西區 0 565 561 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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