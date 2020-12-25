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【新冠肺炎】法國總統馬克龍已無病徵 解除隔離
|新型冠狀肺炎全球疫情（12月25日 時間09:00）
|香港疫情全球數據
|8,425
確診/疑似
0(較上日)
|135
死亡個案
0(較上日)
|7,203
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|79,860,263
確診累積
+410,177(較上日)
|1,749,880
死亡個案
+6,243(較上日)
|56,245,698
治癒人數
+280,877(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|165,129
|19,094,224
|11,383,727
|336,870
|印度
|6,253
|10,147,468
|9,717,198
|147,128
|巴西
|57,753
|7,424,430
|6,512,717
|190,032
|俄羅斯
|0
|2,963,688
|2,370,857
|53,096
|法國
|21,634
|2,584,249
|194,559
|62,388
|英國
|39,044
|2,195,121
|4,740
|69,731
|土耳其
|18,102
|2,100,712
|1,935,292
|19,115
|意大利
|0
|2,009,317
|1,344,785
|70,900
|西班牙
|21,736
|1,869,610
|196,958
|49,824
|德國
|9,979
|1,614,336
|1,201,643
|29,681
|阿根廷
|0
|1,563,865
|1,384,277
|42,314
|哥倫比亞
|14,940
|1,559,766
|1,417,316
|41,454
|墨西哥
|0
|1,350,079
|1,005,248
|120,311
|波蘭
|0
|1,239,998
|975,876
|26,752
|伊朗
|0
|1,183,182
|924,685
|54,308
|烏克蘭
|0
|1,030,125
|654,592
|18,057
|秘魯
|1,719
|1,003,982
|940,040
|37,317
|南非
|14,305
|968,563
|822,978
|25,983
|荷蘭
|29
|743,430
|8,825
|10,914
|印尼
|0
|692,838
|563,980
|20,589
|美國疫情全球數據
|19,094,224
確診累積
+165,129(較上日)
|336,870
死亡個案
+2,455(較上日)
|11,383,727
治癒人數
+111,605(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|19,252
|2,030,065
|811,185
|23,766
|德克薩斯州
|7,093
|1,663,752
|1,352,185
|26,958
|佛羅里達州
|13,147
|1,247,546
|715,852
|20,995
|紐約州
|12,410
|931,569
|467,089
|37,012
|伊利諾伊州
|7,037
|925,107
|620,613
|16,960
|俄亥俄州
|8,829
|653,651
|489,808
|8,457
|佐治亞州
|10,286
|618,576
|335,802
|10,582
|賓夕法尼亞州
|9,344
|596,252
|371,943
|14,766
|田納西州
|5,257
|546,497
|462,694
|6,431
|密歇根州
|0
|508,449
|284,731
|12,415
|中國大陸疫情全球數據
|86,913
確診累積
+14(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|81,959
治癒人數
+13(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,149
|63,637
|4,512
|廣東
|1
|2,037
|1,995
|8
|上海
|4
|1,483
|1,367
|7
|浙江
|0
|1,300
|1,290
|1
|河南
|0
|1,298
|1,270
|22
|湖南
|0
|1,020
|1,016
|4
|安徽
|0
|992
|986
|6
|新疆
|0
|980
|977
|3
|黑龍江
|0
|961
|937
|13
|北京
|0
|961
|941
|9
|香港疫情全球數據
|8,425
確診累積
0(較上日)
|135
死亡個案
0(較上日)
|7,203
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|0
|711
|587
|34
|觀塘區
|0
|645
|524
|7
|油尖旺區
|0
|592
|497
|9
|沙田區
|0
|556
|470
|8
|九龍城區
|0
|488
|410
|8
|葵青區
|0
|467
|390
|4
|東區
|0
|448
|346
|11
|深水埗區
|0
|438
|344
|12
|元朗區
|0
|407
|349
|6
|屯門區
|0
|388
|339
|16
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫