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新型冠狀肺炎全球疫情（12月25日 時間06:00）

國際形勢 06:00 2020/12/25

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（12月25日　時間06:00）
香港疫情全球數據
8,425
確診/疑似
0(較上日)		 135
死亡個案
0(較上日)		 7,203
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
79,798,517
確診累積
+348,431(較上日)		 1,748,843
死亡個案
+5,206(較上日)		 56,176,858
治癒人數
+212,037(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 137,479 19,066,574 11,345,431 336,450
印度 6,253 10,147,468 9,717,198 147,128
巴西 57,268 7,423,945 6,512,717 189,982
俄羅斯 0 2,963,688 2,370,857 53,096
法國 21,634 2,584,249 194,559 62,388
英國 39,036 2,195,113 4,723 69,731
土耳其 18,102 2,100,712 1,935,292 19,115
意大利 0 2,009,317 1,344,785 70,900
西班牙 21,736 1,869,610 196,958 49,824
德國 9,969 1,614,326 1,201,643 29,681
阿根廷 0 1,563,865 1,384,277 42,314
哥倫比亞 0 1,544,826 1,404,168 41,174
墨西哥 0 1,350,079 1,005,248 120,311
波蘭 0 1,239,998 975,876 26,752
伊朗 0 1,183,182 924,685 54,308
烏克蘭 0 1,030,125 654,592 18,057
秘魯 0 1,002,263 938,341 37,273
南非 14,305 968,563 822,978 25,983
荷蘭 0 743,401 8,802 10,914
印尼 0 692,838 563,980 20,589
美國疫情全球數據
19,066,574
確診累積
+137,479(較上日)		 336,450
死亡個案
+2,035(較上日)		 11,345,431
治癒人數
+73,309(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 16,554 2,027,367 808,201 23,694
德克薩斯州 5,792 1,662,451 1,351,593 26,956
佛羅里達州 13,147 1,247,546 715,852 20,995
紐約州 10,300 929,459 467,089 36,992
伊利諾伊州 7,037 925,107 620,613 16,960
俄亥俄州 8,829 653,651 489,808 8,457
佐治亞州 10,286 618,576 335,802 10,582
賓夕法尼亞州 9,344 596,252 360,316 14,766
田納西州 5,257 546,497 462,694 6,431
密歇根州 0 508,449 284,731 12,415
中國大陸疫情全球數據
86,899
確診累積
0(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 81,946
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,149 63,637 4,512
廣東 0 2,036 1,993 8
上海 0 1,479 1,362 7
浙江 0 1,300 1,290 1
河南 0 1,298 1,270 22
湖南 0 1,020 1,016 4
安徽 0 992 986 6
新疆 0 980 977 3
黑龍江 0 961 937 13
北京 0 961 941 9
香港疫情全球數據
8,425
確診累積
0(較上日)		 135
死亡個案
0(較上日)		 7,203
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 0 711 587 34
觀塘區 0 645 524 7
油尖旺區 0 592 497 9
沙田區 0 556 470 8
九龍城區 0 488 410 8
葵青區 0 467 390 4
東區 0 448 346 11
深水埗區 0 438 344 12
元朗區 0 407 349 6
屯門區 0 388 339 16
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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