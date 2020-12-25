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新型冠狀肺炎全球疫情（12月25日 時間05:00）

國際形勢 05:00 2020/12/25

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（12月25日　時間05:00）
香港疫情全球數據
8,425
確診/疑似
0(較上日)		 135
死亡個案
0(較上日)		 7,203
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
79,775,387
確診累積
+325,301(較上日)		 1,748,361
死亡個案
+4,724(較上日)		 56,164,658
治癒人數
+199,837(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 120,008 19,049,103 11,337,045 336,142
印度 3,791 10,145,006 9,714,435 147,097
巴西 57,268 7,423,945 6,512,717 189,982
俄羅斯 0 2,963,688 2,370,857 53,096
法國 21,634 2,584,249 194,559 62,388
英國 39,036 2,195,113 4,723 69,731
土耳其 18,102 2,100,712 1,935,292 19,115
意大利 0 2,009,317 1,344,785 70,900
西班牙 21,736 1,869,610 196,958 49,824
德國 9,154 1,613,511 1,201,643 29,629
阿根廷 0 1,563,865 1,384,277 42,314
哥倫比亞 0 1,544,826 1,404,168 41,174
墨西哥 0 1,350,079 1,005,248 120,311
波蘭 0 1,239,998 975,876 26,752
伊朗 0 1,183,182 924,685 54,308
烏克蘭 0 1,030,125 654,592 18,057
秘魯 0 1,002,263 938,341 37,273
南非 14,305 968,563 822,978 25,983
荷蘭 0 743,401 8,802 10,914
印尼 0 692,838 563,980 20,589
美國疫情全球數據
19,049,103
確診累積
+120,008(較上日)		 336,142
死亡個案
+1,727(較上日)		 11,337,045
治癒人數
+64,923(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 15,429 2,026,242 807,795 23,691
德克薩斯州 0 1,656,659 1,345,707 26,716
佛羅里達州 13,147 1,247,546 715,852 20,995
紐約州 10,300 929,459 467,089 36,992
伊利諾伊州 7,037 925,107 620,613 16,960
俄亥俄州 8,829 653,651 489,808 8,457
佐治亞州 0 608,290 333,974 10,519
賓夕法尼亞州 9,344 596,252 360,316 14,766
田納西州 5,257 546,497 462,694 6,431
密歇根州 0 508,449 284,731 12,415
中國大陸疫情全球數據
86,899
確診累積
0(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 81,946
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,149 63,637 4,512
廣東 0 2,036 1,993 8
上海 0 1,479 1,362 7
浙江 0 1,300 1,290 1
河南 0 1,298 1,270 22
湖南 0 1,020 1,016 4
安徽 0 992 986 6
新疆 0 980 977 3
黑龍江 0 961 937 13
北京 0 961 941 9
香港疫情全球數據
8,425
確診累積
0(較上日)		 135
死亡個案
0(較上日)		 7,203
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 0 711 587 34
觀塘區 0 645 524 7
油尖旺區 0 592 497 9
沙田區 0 556 470 8
九龍城區 0 488 410 8
葵青區 0 467 390 4
東區 0 448 346 11
深水埗區 0 438 344 12
元朗區 0 407 349 6
屯門區 0 388 339 16
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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