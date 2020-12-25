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【英國脫歐】歐盟英國達成貿易協議
|新型冠狀肺炎全球疫情（12月25日 時間02:00）
|香港疫情全球數據
|8,425
確診/疑似
0(較上日)
|135
死亡個案
0(較上日)
|7,203
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|79,581,250
確診累積
+131,164(較上日)
|1,745,674
死亡個案
+2,037(較上日)
|56,006,436
治癒人數
+41,615(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|28,861
|18,957,956
|11,274,562
|334,981
|印度
|2,759
|10,143,974
|9,712,910
|147,079
|巴西
|8,098
|7,374,775
|6,512,717
|189,419
|俄羅斯
|0
|2,963,688
|2,370,857
|53,096
|法國
|0
|2,562,615
|193,192
|62,098
|英國
|32,510
|2,188,587
|4,723
|69,625
|土耳其
|18,102
|2,100,712
|1,935,292
|19,115
|意大利
|0
|2,009,317
|1,344,785
|70,900
|西班牙
|21,736
|1,869,610
|196,958
|49,824
|德國
|5,969
|1,610,326
|1,197,530
|29,500
|阿根廷
|0
|1,563,865
|1,384,277
|42,314
|哥倫比亞
|0
|1,544,826
|1,404,168
|41,174
|墨西哥
|0
|1,350,079
|1,005,248
|120,311
|波蘭
|0
|1,239,998
|975,876
|26,752
|伊朗
|0
|1,183,182
|924,685
|54,308
|烏克蘭
|0
|1,030,125
|654,592
|18,057
|秘魯
|0
|1,002,263
|938,341
|37,273
|南非
|0
|954,258
|811,372
|25,657
|荷蘭
|0
|743,401
|8,802
|10,914
|印尼
|0
|692,838
|563,980
|20,589
|美國疫情全球數據
|18,957,956
確診累積
+28,861(較上日)
|334,981
死亡個案
+566(較上日)
|11,274,562
治癒人數
+2,440(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|0
|2,010,813
|801,730
|23,638
|德克薩斯州
|0
|1,656,659
|1,345,707
|26,716
|佛羅里達州
|0
|1,234,399
|712,201
|20,874
|紐約州
|0
|919,159
|465,945
|36,883
|伊利諾伊州
|0
|918,070
|607,758
|16,842
|俄亥俄州
|0
|644,822
|479,387
|8,362
|佐治亞州
|0
|608,290
|333,974
|10,519
|賓夕法尼亞州
|8,621
|595,529
|360,316
|14,766
|田納西州
|0
|541,240
|455,586
|6,380
|密歇根州
|0
|508,449
|284,731
|12,415
|中國大陸疫情全球數據
|86,899
確診累積
0(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|81,946
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,149
|63,637
|4,512
|廣東
|0
|2,036
|1,993
|8
|上海
|0
|1,479
|1,362
|7
|浙江
|0
|1,300
|1,290
|1
|河南
|0
|1,298
|1,270
|22
|湖南
|0
|1,020
|1,016
|4
|安徽
|0
|992
|986
|6
|新疆
|0
|980
|977
|3
|黑龍江
|0
|961
|937
|13
|北京
|0
|961
|941
|9
|香港疫情全球數據
|8,425
確診累積
0(較上日)
|135
死亡個案
0(較上日)
|7,203
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|0
|711
|587
|34
|觀塘區
|0
|645
|524
|7
|油尖旺區
|0
|592
|497
|9
|沙田區
|0
|556
|470
|8
|九龍城區
|0
|488
|410
|8
|葵青區
|0
|467
|390
|4
|東區
|0
|448
|346
|11
|深水埗區
|0
|438
|344
|12
|元朗區
|0
|407
|349
|6
|屯門區
|0
|388
|339
|16
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫