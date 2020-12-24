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新型冠狀肺炎全球疫情（12月24日 時間23:00）

國際形勢 23:00 2020/12/24

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（12月24日　時間23:00）
香港疫情全球數據
8,425
確診/疑似
+71(較上日)		 135
死亡個案
+2(較上日)		 7,203
治癒人數
+91(較上日)
環球疫情全球數據
79,392,054
確診累積
+660,164(較上日)		 1,742,508
死亡個案
+13,252(較上日)		 55,919,513
治癒人數
+464,057(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 231,954 18,923,693 11,271,896 334,328
印度 18,810 10,130,066 9,697,863 146,820
巴西 46,657 7,366,677 6,512,717 189,264
俄羅斯 29,935 2,963,688 2,370,857 53,096
法國 14,972 2,562,615 193,192 62,098
英國 39,390 2,155,999 4,723 69,157
土耳其 19,650 2,082,610 1,901,307 18,861
意大利 13,908 1,991,278 1,322,067 70,395
西班牙 9,220 1,847,874 196,958 49,698
德國 30,783 1,604,129 1,197,530 29,359
阿根廷 8,586 1,563,865 1,384,277 42,314
哥倫比亞 14,233 1,544,826 1,404,168 41,174
墨西哥 11,653 1,350,079 1,005,248 120,311
波蘭 13,115 1,239,998 975,876 26,752
伊朗 6,178 1,183,182 924,685 54,308
烏克蘭 11,926 1,030,125 654,592 18,057
秘魯 2,110 1,002,263 938,341 37,273
南非 14,046 954,258 811,372 25,657
荷蘭 85 731,902 8,802 10,825
印尼 7,199 692,838 563,980 20,589
美國疫情全球數據
18,923,693
確診累積
+231,954(較上日)		 334,328
死亡個案
+3,407(較上日)		 11,271,896
治癒人數
+156,906(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 44,598 2,010,813 801,730 23,638
德克薩斯州 20,672 1,656,659 1,345,707 26,716
佛羅里達州 11,384 1,234,399 712,201 20,874
紐約州 12,325 919,159 465,945 36,883
伊利諾伊州 6,762 918,070 607,758 16,842
俄亥俄州 7,790 644,822 479,387 8,362
佐治亞州 7,773 608,290 333,974 10,519
賓夕法尼亞州 9,725 586,908 360,316 14,508
田納西州 7,221 541,240 455,586 6,380
密歇根州 3,820 508,449 284,731 12,415
中國大陸疫情全球數據
86,899
確診累積
+16(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 81,946
治癒人數
+21(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,149 63,637 4,512
廣東 1 2,036 1,993 8
上海 6 1,479 1,362 7
浙江 0 1,300 1,290 1
河南 1 1,298 1,270 22
湖南 0 1,020 1,016 4
安徽 0 992 986 6
新疆 0 980 977 3
黑龍江 0 961 937 13
北京 0 961 941 9
香港疫情全球數據
8,425
確診累積
+71(較上日)		 135
死亡個案
+2(較上日)		 7,203
治癒人數
+91(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 0 711 587 34
觀塘區 7 645 524 7
油尖旺區 5 592 497 9
沙田區 3 556 470 8
九龍城區 8 488 410 8
葵青區 3 467 390 4
東區 3 448 346 11
深水埗區 2 438 344 12
元朗區 2 407 349 6
屯門區 2 388 339 16
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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