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【防疫升級 】英新症逾3.9萬再破紀錄 周六起更多地區封城
|新型冠狀肺炎全球疫情（12月24日 時間09:00）
|香港疫情全球數據
|8,354
確診/疑似
0(較上日)
|133
死亡個案
0(較上日)
|7,112
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|79,190,360
確診累積
+458,470(較上日)
|1,738,151
死亡個案
+8,895(較上日)
|55,722,320
治癒人數
+266,864(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|219,087
|18,910,826
|11,265,880
|334,129
|印度
|12,288
|10,123,544
|9,692,061
|146,778
|巴西
|46,657
|7,366,677
|6,501,341
|189,264
|俄羅斯
|0
|2,933,753
|2,343,967
|52,461
|法國
|14,916
|2,562,559
|193,192
|62,097
|英國
|39,305
|2,155,914
|4,644
|69,156
|土耳其
|19,650
|2,082,610
|1,901,307
|18,861
|意大利
|14,008
|1,991,378
|1,322,067
|70,395
|西班牙
|9,220
|1,847,874
|196,958
|49,698
|德國
|14,562
|1,587,908
|1,176,877
|29,127
|阿根廷
|8,586
|1,563,865
|1,384,277
|42,314
|哥倫比亞
|14,233
|1,544,826
|1,404,168
|41,174
|墨西哥
|0
|1,338,426
|996,302
|119,495
|波蘭
|0
|1,226,883
|965,178
|26,255
|伊朗
|0
|1,177,004
|914,194
|54,156
|烏克蘭
|0
|1,018,199
|638,265
|17,823
|秘魯
|2,110
|1,002,263
|938,341
|37,273
|南非
|14,046
|954,258
|811,372
|25,657
|荷蘭
|40
|731,857
|8,777
|10,824
|印尼
|0
|685,639
|558,703
|20,408
|美國疫情全球數據
|18,910,826
確診累積
+219,087(較上日)
|334,129
死亡個案
+3,208(較上日)
|11,265,880
治癒人數
+150,890(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|41,595
|2,007,810
|799,402
|23,595
|德克薩斯州
|18,785
|1,654,772
|1,345,610
|26,712
|佛羅里達州
|11,384
|1,234,399
|712,201
|20,874
|紐約州
|12,325
|919,159
|465,945
|36,883
|伊利諾伊州
|6,762
|918,070
|607,758
|16,842
|俄亥俄州
|7,790
|644,822
|479,387
|8,362
|佐治亞州
|7,773
|608,290
|333,974
|10,519
|賓夕法尼亞州
|9,725
|586,908
|360,316
|14,508
|田納西州
|7,221
|541,240
|455,586
|6,380
|密歇根州
|3,820
|508,449
|284,731
|12,415
|中國大陸疫情全球數據
|86,899
確診累積
+16(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|81,950
治癒人數
+25(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,149
|63,637
|4,512
|廣東
|1
|2,036
|1,993
|8
|上海
|6
|1,479
|1,362
|7
|浙江
|0
|1,300
|1,290
|1
|河南
|1
|1,298
|1,270
|22
|湖南
|0
|1,020
|1,016
|4
|安徽
|0
|992
|986
|6
|新疆
|0
|980
|977
|3
|黑龍江
|0
|961
|937
|13
|北京
|0
|961
|941
|9
|香港疫情全球數據
|8,354
確診累積
0(較上日)
|133
死亡個案
0(較上日)
|7,112
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|0
|711
|587
|34
|觀塘區
|7
|645
|524
|7
|油尖旺區
|5
|592
|497
|9
|沙田區
|3
|556
|470
|8
|九龍城區
|8
|488
|410
|8
|葵青區
|3
|467
|390
|4
|東區
|3
|448
|346
|11
|深水埗區
|2
|438
|344
|12
|元朗區
|2
|407
|349
|6
|屯門區
|2
|388
|339
|16
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫