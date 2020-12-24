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【防疫升級 】英新症逾3.9萬再破紀錄 周六起更多地區封城
|新型冠狀肺炎全球疫情（12月24日 時間03:00）
|香港疫情全球數據
|8,354
確診/疑似
0(較上日)
|133
死亡個案
0(較上日)
|7,112
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|78,930,996
確診累積
+199,106(較上日)
|1,733,334
死亡個案
+4,078(較上日)
|55,556,099
治癒人數
+100,643(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|66,981
|18,758,720
|11,139,861
|332,107
|印度
|8,375
|10,119,631
|9,684,441
|146,685
|巴西
|23,196
|7,343,216
|6,501,341
|188,681
|俄羅斯
|0
|2,933,753
|2,343,967
|52,461
|法國
|112
|2,547,755
|191,978
|61,978
|英國
|39,237
|2,155,846
|4,614
|69,156
|土耳其
|19,650
|2,082,610
|1,901,307
|18,861
|意大利
|14,008
|1,991,378
|1,322,067
|70,395
|西班牙
|9,220
|1,847,874
|196,958
|49,698
|德國
|5,687
|1,579,033
|1,176,877
|28,527
|阿根廷
|0
|1,555,279
|1,379,726
|42,254
|哥倫比亞
|0
|1,530,593
|1,394,374
|40,931
|墨西哥
|0
|1,338,426
|996,302
|119,495
|波蘭
|0
|1,226,883
|965,178
|26,255
|伊朗
|0
|1,177,004
|914,194
|54,156
|烏克蘭
|0
|1,018,199
|638,265
|17,823
|秘魯
|0
|1,000,153
|936,182
|37,218
|南非
|0
|940,212
|808,241
|25,246
|荷蘭
|32
|731,849
|8,756
|10,824
|印尼
|0
|685,639
|558,703
|20,408
|美國疫情全球數據
|18,758,720
確診累積
+66,981(較上日)
|332,107
死亡個案
+1,186(較上日)
|11,139,861
治癒人數
+24,871(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|0
|1,966,215
|787,206
|23,288
|德克薩斯州
|0
|1,635,987
|1,331,234
|26,461
|佛羅里達州
|0
|1,223,015
|709,363
|20,757
|伊利諾伊州
|6,762
|918,070
|593,374
|16,842
|紐約州
|9,924
|916,758
|465,945
|36,833
|俄亥俄州
|0
|637,032
|467,570
|8,252
|佐治亞州
|0
|600,517
|332,883
|10,463
|賓夕法尼亞州
|8,981
|586,164
|348,646
|14,500
|田納西州
|0
|534,019
|447,996
|6,269
|密歇根州
|0
|504,629
|284,731
|12,342
|中國大陸疫情全球數據
|86,883
確診累積
0(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|81,925
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,149
|63,637
|4,512
|廣東
|0
|2,035
|1,986
|8
|上海
|0
|1,473
|1,358
|7
|浙江
|0
|1,300
|1,290
|1
|河南
|0
|1,297
|1,270
|22
|湖南
|0
|1,020
|1,016
|4
|安徽
|0
|992
|986
|6
|新疆
|0
|980
|977
|3
|黑龍江
|0
|961
|936
|13
|北京
|0
|961
|941
|9
|香港疫情全球數據
|8,354
確診累積
0(較上日)
|133
死亡個案
0(較上日)
|7,112
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|0
|711
|587
|34
|觀塘區
|7
|645
|524
|7
|油尖旺區
|5
|592
|497
|9
|沙田區
|3
|556
|470
|8
|九龍城區
|8
|488
|410
|8
|葵青區
|3
|467
|390
|4
|東區
|3
|448
|346
|11
|深水埗區
|2
|438
|344
|12
|元朗區
|2
|407
|349
|6
|屯門區
|2
|388
|339
|16
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫