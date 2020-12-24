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新型冠狀肺炎全球疫情（12月24日 時間03:00）

國際形勢 03:00 2020/12/24

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（12月24日　時間03:00）
香港疫情全球數據
8,354
確診/疑似
0(較上日)		 133
死亡個案
0(較上日)		 7,112
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
78,930,996
確診累積
+199,106(較上日)		 1,733,334
死亡個案
+4,078(較上日)		 55,556,099
治癒人數
+100,643(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 66,981 18,758,720 11,139,861 332,107
印度 8,375 10,119,631 9,684,441 146,685
巴西 23,196 7,343,216 6,501,341 188,681
俄羅斯 0 2,933,753 2,343,967 52,461
法國 112 2,547,755 191,978 61,978
英國 39,237 2,155,846 4,614 69,156
土耳其 19,650 2,082,610 1,901,307 18,861
意大利 14,008 1,991,378 1,322,067 70,395
西班牙 9,220 1,847,874 196,958 49,698
德國 5,687 1,579,033 1,176,877 28,527
阿根廷 0 1,555,279 1,379,726 42,254
哥倫比亞 0 1,530,593 1,394,374 40,931
墨西哥 0 1,338,426 996,302 119,495
波蘭 0 1,226,883 965,178 26,255
伊朗 0 1,177,004 914,194 54,156
烏克蘭 0 1,018,199 638,265 17,823
秘魯 0 1,000,153 936,182 37,218
南非 0 940,212 808,241 25,246
荷蘭 32 731,849 8,756 10,824
印尼 0 685,639 558,703 20,408
美國疫情全球數據
18,758,720
確診累積
+66,981(較上日)		 332,107
死亡個案
+1,186(較上日)		 11,139,861
治癒人數
+24,871(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 1,966,215 787,206 23,288
德克薩斯州 0 1,635,987 1,331,234 26,461
佛羅里達州 0 1,223,015 709,363 20,757
伊利諾伊州 6,762 918,070 593,374 16,842
紐約州 9,924 916,758 465,945 36,833
俄亥俄州 0 637,032 467,570 8,252
佐治亞州 0 600,517 332,883 10,463
賓夕法尼亞州 8,981 586,164 348,646 14,500
田納西州 0 534,019 447,996 6,269
密歇根州 0 504,629 284,731 12,342
中國大陸疫情全球數據
86,883
確診累積
0(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 81,925
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,149 63,637 4,512
廣東 0 2,035 1,986 8
上海 0 1,473 1,358 7
浙江 0 1,300 1,290 1
河南 0 1,297 1,270 22
湖南 0 1,020 1,016 4
安徽 0 992 986 6
新疆 0 980 977 3
黑龍江 0 961 936 13
北京 0 961 941 9
香港疫情全球數據
8,354
確診累積
0(較上日)		 133
死亡個案
0(較上日)		 7,112
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 0 711 587 34
觀塘區 7 645 524 7
油尖旺區 5 592 497 9
沙田區 3 556 470 8
九龍城區 8 488 410 8
葵青區 3 467 390 4
東區 3 448 346 11
深水埗區 2 438 344 12
元朗區 2 407 349 6
屯門區 2 388 339 16
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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