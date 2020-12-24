下一篇文章
【牛津疫苗】唔怕英國變種病毒？阿斯利康指可有效對抗
|新型冠狀肺炎全球疫情（12月24日 時間00:00）
|香港疫情全球數據
|8,354
確診/疑似
0(較上日)
|133
死亡個案
0(較上日)
|7,112
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|78,731,890
確診累積
0(較上日)
|1,729,256
死亡個案
0(較上日)
|55,455,456
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|0
|18,691,739
|11,114,990
|330,921
|印度
|0
|10,111,256
|9,674,090
|146,562
|巴西
|0
|7,320,020
|6,501,341
|188,285
|俄羅斯
|0
|2,933,753
|2,343,967
|52,461
|法國
|0
|2,547,643
|191,892
|61,821
|英國
|0
|2,116,609
|4,614
|68,412
|土耳其
|0
|2,062,960
|1,866,815
|18,602
|意大利
|0
|1,977,370
|1,301,573
|69,842
|西班牙
|0
|1,838,654
|196,958
|49,520
|德國
|0
|1,573,346
|1,174,177
|28,324
|阿根廷
|0
|1,555,279
|1,379,726
|42,254
|哥倫比亞
|0
|1,530,593
|1,394,374
|40,931
|墨西哥
|0
|1,338,426
|996,302
|119,495
|波蘭
|0
|1,226,883
|965,178
|26,255
|伊朗
|0
|1,177,004
|914,194
|54,156
|烏克蘭
|0
|1,018,199
|638,265
|17,823
|秘魯
|0
|1,000,153
|936,182
|37,218
|南非
|0
|940,212
|808,241
|25,246
|荷蘭
|0
|731,817
|8,743
|10,824
|印尼
|0
|685,639
|558,703
|20,408
|美國疫情全球數據
|18,691,739
確診累積
0(較上日)
|330,921
死亡個案
0(較上日)
|11,114,990
治癒人數
0(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|0
|1,966,215
|787,206
|23,288
|德克薩斯州
|0
|1,635,987
|1,331,234
|26,461
|佛羅里達州
|0
|1,223,015
|709,363
|20,757
|伊利諾伊州
|0
|911,308
|593,374
|16,671
|紐約州
|0
|906,834
|464,737
|36,735
|俄亥俄州
|0
|637,032
|467,570
|8,252
|佐治亞州
|0
|600,517
|332,883
|10,463
|賓夕法尼亞州
|0
|577,183
|348,646
|14,286
|田納西州
|0
|534,019
|447,996
|6,269
|密歇根州
|0
|504,629
|284,731
|12,342
|中國大陸疫情全球數據
|86,883
確診累積
0(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|81,925
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,149
|63,637
|4,512
|廣東
|0
|2,035
|1,986
|8
|上海
|0
|1,473
|1,358
|7
|浙江
|0
|1,300
|1,290
|1
|河南
|0
|1,297
|1,270
|22
|湖南
|0
|1,020
|1,016
|4
|安徽
|0
|992
|986
|6
|新疆
|0
|980
|977
|3
|黑龍江
|0
|961
|936
|13
|北京
|0
|961
|941
|9
|香港疫情全球數據
|8,354
確診累積
0(較上日)
|133
死亡個案
0(較上日)
|7,112
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|0
|711
|578
|34
|觀塘區
|0
|638
|515
|7
|油尖旺區
|0
|587
|490
|8
|沙田區
|0
|553
|450
|8
|九龍城區
|0
|480
|402
|8
|葵青區
|0
|464
|387
|4
|東區
|0
|445
|334
|11
|深水埗區
|0
|436
|339
|12
|元朗區
|0
|405
|345
|6
|屯門區
|0
|386
|335
|16
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫