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新型冠狀肺炎全球疫情（12月24日 時間00:00）

國際形勢 00:00 2020/12/24

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（12月24日　時間00:00）
香港疫情全球數據
8,354
確診/疑似
0(較上日)		 133
死亡個案
0(較上日)		 7,112
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
78,731,890
確診累積
0(較上日)		 1,729,256
死亡個案
0(較上日)		 55,455,456
治癒人數
0(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 0 18,691,739 11,114,990 330,921
印度 0 10,111,256 9,674,090 146,562
巴西 0 7,320,020 6,501,341 188,285
俄羅斯 0 2,933,753 2,343,967 52,461
法國 0 2,547,643 191,892 61,821
英國 0 2,116,609 4,614 68,412
土耳其 0 2,062,960 1,866,815 18,602
意大利 0 1,977,370 1,301,573 69,842
西班牙 0 1,838,654 196,958 49,520
德國 0 1,573,346 1,174,177 28,324
阿根廷 0 1,555,279 1,379,726 42,254
哥倫比亞 0 1,530,593 1,394,374 40,931
墨西哥 0 1,338,426 996,302 119,495
波蘭 0 1,226,883 965,178 26,255
伊朗 0 1,177,004 914,194 54,156
烏克蘭 0 1,018,199 638,265 17,823
秘魯 0 1,000,153 936,182 37,218
南非 0 940,212 808,241 25,246
荷蘭 0 731,817 8,743 10,824
印尼 0 685,639 558,703 20,408
美國疫情全球數據
18,691,739
確診累積
0(較上日)		 330,921
死亡個案
0(較上日)		 11,114,990
治癒人數
0(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 1,966,215 787,206 23,288
德克薩斯州 0 1,635,987 1,331,234 26,461
佛羅里達州 0 1,223,015 709,363 20,757
伊利諾伊州 0 911,308 593,374 16,671
紐約州 0 906,834 464,737 36,735
俄亥俄州 0 637,032 467,570 8,252
佐治亞州 0 600,517 332,883 10,463
賓夕法尼亞州 0 577,183 348,646 14,286
田納西州 0 534,019 447,996 6,269
密歇根州 0 504,629 284,731 12,342
中國大陸疫情全球數據
86,883
確診累積
0(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 81,925
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,149 63,637 4,512
廣東 0 2,035 1,986 8
上海 0 1,473 1,358 7
浙江 0 1,300 1,290 1
河南 0 1,297 1,270 22
湖南 0 1,020 1,016 4
安徽 0 992 986 6
新疆 0 980 977 3
黑龍江 0 961 936 13
北京 0 961 941 9
香港疫情全球數據
8,354
確診累積
0(較上日)		 133
死亡個案
0(較上日)		 7,112
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 0 711 578 34
觀塘區 0 638 515 7
油尖旺區 0 587 490 8
沙田區 0 553 450 8
九龍城區 0 480 402 8
葵青區 0 464 387 4
東區 0 445 334 11
深水埗區 0 436 339 12
元朗區 0 405 345 6
屯門區 0 386 335 16
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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