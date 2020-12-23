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新型冠狀肺炎全球疫情（12月23日 時間15:00）

國際形勢 15:00 2020/12/23

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（12月23日　時間15:00）
香港疫情全球數據
8,301
確診/疑似
0(較上日)		 132
死亡個案
0(較上日)		 6,995
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
78,544,813
確診累積
+457,843(較上日)		 1,725,689
死亡個案
+10,885(較上日)		 55,294,657
治癒人數
+332,771(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 197,112 18,684,628 11,110,515 330,824
印度 4,507 10,099,308 9,663,382 146,476
巴西 55,799 7,320,020 6,501,341 188,285
俄羅斯 0 2,906,503 2,319,520 51,912
法國 11,796 2,547,577 191,892 61,821
英國 36,883 2,116,609 4,409 68,409
土耳其 19,256 2,062,960 1,866,815 18,602
意大利 13,316 1,977,370 1,301,573 69,842
西班牙 8,544 1,838,654 196,958 49,520
德國 24,003 1,570,371 1,171,444 28,241
阿根廷 8,141 1,555,279 1,379,726 42,254
哥倫比亞 12,526 1,530,593 1,394,374 40,931
墨西哥 12,511 1,338,426 996,302 119,495
波蘭 0 1,214,525 954,272 25,783
伊朗 0 1,170,743 903,998 54,003
烏克蘭 0 1,007,627 622,519 17,535
秘魯 1,678 1,000,153 936,182 37,218
南非 9,501 940,212 808,241 25,246
荷蘭 79 721,429 8,743 10,720
印尼 0 678,125 552,722 20,257
美國疫情全球數據
18,684,628
確診累積
+197,112(較上日)		 330,824
死亡個案
+3,870(較上日)		 11,110,515
治癒人數
+140,204(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 34,914 1,966,215 787,206 23,288
德克薩斯州 21,505 1,635,987 1,331,234 26,461
佛羅里達州 10,434 1,223,015 709,363 20,757
伊利諾伊州 6,239 911,308 593,374 16,671
紐約州 9,889 906,834 464,737 36,735
俄亥俄州 7,678 637,032 467,570 8,252
佐治亞州 9,079 600,517 332,883 10,463
賓夕法尼亞州 7,770 577,183 348,646 14,286
田納西州 4,441 534,019 447,996 6,269
密歇根州 3,514 504,629 284,731 12,342
中國大陸疫情全球數據
86,882
確診累積
+15(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 81,928
治癒人數
+23(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,149 63,637 4,512
廣東 1 2,035 1,986 8
上海 12 1,473 1,358 7
浙江 1 1,300 1,290 1
河南 0 1,297 1,270 22
湖南 0 1,020 1,016 4
安徽 0 992 986 6
新疆 0 980 977 3
黑龍江 0 961 936 13
北京 0 961 941 9
香港疫情全球數據
8,301
確診累積
0(較上日)		 132
死亡個案
0(較上日)		 6,995
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 12 711 578 34
觀塘區 16 638 515 7
油尖旺區 6 587 490 8
沙田區 10 553 450 8
九龍城區 8 480 402 8
葵青區 10 464 387 4
東區 6 445 334 11
深水埗區 9 436 339 12
元朗區 9 405 345 6
屯門區 4 386 335 16
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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